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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:43
sequence вы недооцениваете фантазию и цинизм нашего правительства. Вот свежая идея https://news.finance.ua/ru/news/-/423827/v-pravitelstve-hotyat-vvesti-alimenty-na-soderzhanie-pozhilyh-roditelej
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Вів 03 кві, 2018 13:10
RomanTik мдя. Было бы смешно, но эти инопланетяне могут и реализовать, курам на смех. Чем дальше, тем больше кажется, что спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Звериный оскал капитализма наше ффсё
Додано: Вів 03 кві, 2018 13:43
Re: Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до..
Я ЭТИМ ПОКРАЩУВАЧАМ НЕ ВЕРЮ НИ НА ЙОТУ....УЖЕ ЛИШИЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПЕНСИЙ , ПОЛУЧАТ В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ПОСОБИЕ . тАК И ТУТ ..ПРОЙДЕТ ВРЕМЯ И СКАЖУТ ТО ЛИ МАЛО БЫЛО ВЗНОСОВ ТО ЛИ РАЗВОРУЮТ....ПОКА НЕ НАЧНУТ ЧИНОВНИКОВ РАССТРЕЛИВАТЬ ЗА ОСОБО КРУПНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АФЕРЫ , КАК В КИТАЕ - НИКАКИЕ РЕФОРМЫ НЕ ВЗЛЕТЯТ...
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Додано: Вів 03 кві, 2018 13:48
Для любой проблемы есть всегда самое простое неправильное решение, понятное городскому бы***.
Пенсионеров 50% от всего населения. Из которых 90% всю жизнь никуя не делали, перекладывали бумажки в конторах, воровали все что плохо лежит, обучали в школах подрастающее поколение истории КПСС и прочей муре, крышевали в ментовке бандюганов и прочее и прочее ?
Из каких источников поднять пенсии ? Денег напечатать ? Чтобы цены еще раз взлетели а потом еще раз пенсии проиндексировать ?
Налоги поднять ? О да, страна от этого подымется по самое не балуй ....
Как же задолбали популизДы .....
Додано: Вів 03 кві, 2018 16:06
Re: Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до..
Судя по всему еще один налог.
Сумма: 2-15%
По желанию: с тех кому 35 лет и старше
Обязаловка: 34 года и младше.
Вероятно подобными новостями прощупывают почву.
Как вариант - просто замануха, которую отменят перед выборами.
Додано: Вів 03 кві, 2018 18:21
Не маловато ли трудяг от СССР (10%) создавших активы которые незалежные "трудяги" растаскивают уже 26 лет?
back in USSR
Додано: Сер 04 кві, 2018 00:30
Курс в пределах до 32 грн/доллар, кв.м. +- такая же цена,как сегодня, или чуть ниже. Мин.пенсию поднимут вместе с мин.зп. А вообще человек про нестабильность писал, что на сегодня не наблюдается. Курса 50 или смены власти ведь в здравом уме никто не ждет?! Экономика растет по чуть- чуть, политическая стабильность пока- кое- что прогнозировать можно- особенно, есди зрадофилов и всепропальщиковв игнор добавлять)
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Сер 04 кві, 2018 05:03
Так "чуть ниже" за кв.м это на сколько?
Мин.пенсию на сколько подымут, на 1 тыс.грн или 10?
Цены при этом на товары и ЖКХ какие будут, еще выше чем сейчас?
PS С нынешним "ростом" экономики жизненный уровень как-то коррелирует?
back in USSR
Додано: Сер 04 кві, 2018 19:24
Строили в большинстве своём не совсем трудяги. Точнее трудяги бесплатные то есть зк, а из них до пенсии дотянули явно не все.
Додано: Сер 04 кві, 2018 19:27
Да вы шо, а я, работая строителем в СССР, этого не заметил.
Вы хоть представляете сколько строительных ПТУ,техникумов, институтов было по всему СССР.
И зека там точно не учились.
back in USSR
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