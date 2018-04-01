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Українців зобов'яжуть відкладати
на пенсію від двох до...

Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 19:38

  slavek написав:
  Ratatui написав:Строили в большинстве своём не совсем трудяги. Точнее трудяги бесплатные то есть зк, а из них до пенсии дотянули явно не все.


Да вы шо, а я, работая строителем в СССР, этого не заметил.
Вы хоть представляете сколько строительных ПТУ,техникумов, институтов было по всему СССР.
И зека там точно не учились.


Смотря где строили.Если где тепло и солнце может быть. А вот начиная от Урала и до самых до окраин строителей был бздык и всех ваших пту и техникумов было совсем невидно. Точнее видно,но очень мало. Комсомольцев на БАМе по телеку тоже показывали, но черновую работу делали зк. Поэтому можете доказывать дальше, но тут уже я из личного опыта знаю кто где и как строил. сразу оговорюсь сам не сидел, но жил и видел всё это дело от Уфы до Владивостока.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 19:39

  inlanger написав:Если собирать деньги будут в виде очередного налога то в тень уйдет еще больше людей. А если разрешат откладывать себе на "пенсию" в валюте еще и в банке за пределами Украины и просто отчитываться каждый год за количество переведенных на "пенсию" денег - другое дело.

Тут основная задача собрать деньги в гривне, а когда придёт время выплат, гривну девальвируют в 100-1000 раз, и спокойно рассчитаются со всеми долгами
safonovstanislav
 
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