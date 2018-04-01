Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...
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Ratatui написав:Строили в большинстве своём не совсем трудяги. Точнее трудяги бесплатные то есть зк, а из них до пенсии дотянули явно не все.
Да вы шо, а я, работая строителем в СССР, этого не заметил. Вы хоть представляете сколько строительных ПТУ,техникумов, институтов было по всему СССР. И зека там точно не учились.
Смотря где строили.Если где тепло и солнце может быть. А вот начиная от Урала и до самых до окраин строителей был бздык и всех ваших пту и техникумов было совсем невидно. Точнее видно,но очень мало. Комсомольцев на БАМе по телеку тоже показывали, но черновую работу делали зк. Поэтому можете доказывать дальше, но тут уже я из личного опыта знаю кто где и как строил. сразу оговорюсь сам не сидел, но жил и видел всё это дело от Уфы до Владивостока.
inlanger написав:Если собирать деньги будут в виде очередного налога то в тень уйдет еще больше людей. А если разрешат откладывать себе на "пенсию" в валюте еще и в банке за пределами Украины и просто отчитываться каждый год за количество переведенных на "пенсию" денег - другое дело.
Тут основная задача собрать деньги в гривне, а когда придёт время выплат, гривну девальвируют в 100-1000 раз, и спокойно рассчитаются со всеми долгами
Ratatui написав:Смотря где строили.Если где тепло и солнце может быть. А вот начиная от Урала и до самых до окраин строителей был бздык и всех ваших пту и техникумов было совсем невидно. Точнее видно,но очень мало. Комсомольцев на БАМе по телеку тоже показывали, но черновую работу делали зк. Поэтому можете доказывать дальше, но тут уже я из личного опыта знаю кто где и как строил. сразу оговорюсь сам не сидел, но жил и видел всё это дело от Уфы до Владивостока.
То, что БАМ строили много забайкальских комсомольцев (зека) было общеизвестно хотя за длинным рублем туда ехали и вовсе не подконвойные, в т.ч. мои знакомые. Вот только серьезный монтаж с использованием дорогой техники никаким зекам никто не доверял - они делали примитивную плохо оплачиваемую работу. Так,на Байконуре тоже использовался стройбат на простейших земляных и бетонных работах,но сказать, что стройбат построил Байконур было бы смешно. Военный строитель получал 60 рублей в месяц, а командированные монтажники 25 рублей в день в ценах начала 80-х годов прошлого века. Даже в количественном отношении это несоизмеримо. В 80-е в строительной индустрии было занято 11 млн человек, а зека в 80-х было чуть больше 2 млн.