Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...
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Ratatui написав:Строили в большинстве своём не совсем трудяги. Точнее трудяги бесплатные то есть зк, а из них до пенсии дотянули явно не все.
Да вы шо, а я, работая строителем в СССР, этого не заметил. Вы хоть представляете сколько строительных ПТУ,техникумов, институтов было по всему СССР. И зека там точно не учились.
Смотря где строили.Если где тепло и солнце может быть. А вот начиная от Урала и до самых до окраин строителей был бздык и всех ваших пту и техникумов было совсем невидно. Точнее видно,но очень мало. Комсомольцев на БАМе по телеку тоже показывали, но черновую работу делали зк. Поэтому можете доказывать дальше, но тут уже я из личного опыта знаю кто где и как строил. сразу оговорюсь сам не сидел, но жил и видел всё это дело от Уфы до Владивостока.
inlanger написав:Если собирать деньги будут в виде очередного налога то в тень уйдет еще больше людей. А если разрешат откладывать себе на "пенсию" в валюте еще и в банке за пределами Украины и просто отчитываться каждый год за количество переведенных на "пенсию" денег - другое дело.
Тут основная задача собрать деньги в гривне, а когда придёт время выплат, гривну девальвируют в 100-1000 раз, и спокойно рассчитаются со всеми долгами
Ratatui написав:Смотря где строили.Если где тепло и солнце может быть. А вот начиная от Урала и до самых до окраин строителей был бздык и всех ваших пту и техникумов было совсем невидно. Точнее видно,но очень мало. Комсомольцев на БАМе по телеку тоже показывали, но черновую работу делали зк. Поэтому можете доказывать дальше, но тут уже я из личного опыта знаю кто где и как строил. сразу оговорюсь сам не сидел, но жил и видел всё это дело от Уфы до Владивостока.
То, что БАМ строили много забайкальских комсомольцев (зека) было общеизвестно хотя за длинным рублем туда ехали и вовсе не подконвойные, в т.ч. мои знакомые. Вот только серьезный монтаж с использованием дорогой техники никаким зекам никто не доверял - они делали примитивную плохо оплачиваемую работу. Так,на Байконуре тоже использовался стройбат на простейших земляных и бетонных работах,но сказать, что стройбат построил Байконур было бы смешно. Военный строитель получал 60 рублей в месяц, а командированные монтажники 25 рублей в день в ценах начала 80-х годов прошлого века. Даже в количественном отношении это несоизмеримо. В 80-е в строительной индустрии было занято 11 млн человек, а зека в 80-х было чуть больше 2 млн.
Ratatui написав:Смотря где строили.Если где тепло и солнце может быть. А вот начиная от Урала и до самых до окраин строителей был бздык и всех ваших пту и техникумов было совсем невидно. Точнее видно,но очень мало. Комсомольцев на БАМе по телеку тоже показывали, но черновую работу делали зк. Поэтому можете доказывать дальше, но тут уже я из личного опыта знаю кто где и как строил. сразу оговорюсь сам не сидел, но жил и видел всё это дело от Уфы до Владивостока.
То, что БАМ строили много забайкальских комсомольцев (зека) было общеизвестно хотя за длинным рублем туда ехали и вовсе не подконвойные, в т.ч. мои знакомые. Вот только серьезный монтаж с использованием дорогой техники никаким зекам никто не доверял - они делали примитивную плохо оплачиваемую работу. Так,на Байконуре тоже использовался стройбат на простейших земляных и бетонных работах,но сказать, что стройбат построил Байконур было бы смешно. Военный строитель получал 60 рублей в месяц, а командированные монтажники 25 рублей в день в ценах начала 80-х годов прошлого века. Даже в количественном отношении это несоизмеримо. В 80-е в строительной индустрии было занято 11 млн человек, а зека в 80-х было чуть больше 2 млн.
Ключевое слово занято. А зк пахали очень часто круглые сутки и на шару вы это сами подтвердили. То, что недополучали зк доплачивали приехавшим за длинным рублем на пару сезонов. А зк имели в сибири сроки не по одному десятку лет. Ну и было бы глупо если бы не специалисты. а те же зк занимались какими то точными, архитектурными работами. Да спецы смотрели, что и как , но грязную работу делали зк. Поэтому пока тихими москитными вечерами понаехавшие спецы водку глушили зк под лай собак гайки крутили.
bolex написав:Пенсионеров 50% от всего населения. Из которых 90% всю жизнь никуя не делали, перекладывали бумажки в конторах, воровали все что плохо лежит, обучали в школах подрастающее поколение истории КПСС и прочей муре, крышевали в ментовке бандюганов и прочее и прочее ?
Не маловато ли трудяг от СССР (10%) создавших активы которые незалежные "трудяги" растаскивают уже 26 лет?
Вы с таким пафосом пишите "создавали активы" -- будто от большей части "причастных" там действительно хоть что-то зависело. Нет, можно конечно, на какого-нить китайца пальцем показать -- "он Создает иФон(ы)". Но, если по-честному, всего того "создавания" -- клеет на конвеере одну детальку на другую. И если, вдруг, он эти детальки клеить перестанет -- что, иФонов больше не будет?
_hunter написав:Вы с таким пафосом пишите "создавали активы" -- будто от большей части "причастных" там действительно хоть что-то зависело. Нет, можно конечно, на какого-нить китайца пальцем показать -- "он Создает иФон(ы)". Но, если по-честному, всего того "создавания" -- клеет на конвеере одну детальку на другую. И если, вдруг, он эти детальки клеить перестанет -- что, аз больше не будет?
И к чему этот пассаж? Не все работали учеными и гл.конструкторами, и что? Вся нынешняя инфраструктура не досталась в наследство от Российской империи,а была построена именно при СССР этими нынешними клятыми совковыми пенсионерами
Ratatui написав: Ключевое слово занято. А зк пахали очень часто круглые сутки и на шару вы это сами подтвердили. То, что недополучали зк доплачивали приехавшим за длинным рублем на пару сезонов. А зк имели в сибири сроки не по одному десятку лет. Ну и было бы глупо если бы не специалисты. а те же зк занимались какими то точными, архитектурными работами. Да спецы смотрели, что и как , но грязную работу делали зк. Поэтому пока тихими москитными вечерами понаехавшие спецы водку глушили зк под лай собак гайки крутили.
1)Архитекторы на объект не ездят 2)Рабский труд не производителен 3) ,Про Сибирь мало знаю,а в Казахстане работали бригады шабашников из Армении,Грузии,Украины.Местные не вернувшиеся после депортации чеченцы сами не строили кошары для скота,а набирали для этого бомжей.На бомжах корейцы в Кзыл-Ординской области выращивали рис
_hunter написав:Вы с таким пафосом пишите "создавали активы" -- будто от большей части "причастных" там действительно хоть что-то зависело. Нет, можно конечно, на какого-нить китайца пальцем показать -- "он Создает иФон(ы)". Но, если по-честному, всего того "создавания" -- клеет на конвеере одну детальку на другую. И если, вдруг, он эти детальки клеить перестанет -- что, аз больше не будет?
И к чему этот пассаж? Не все работали учеными и гл.конструкторами, и что? Вся нынешняя инфраструктура не досталась в наследство от Российской империи,а была построена именно при СССР этими нынешними клятыми совковыми пенсионерами
Какой смысл объяснять? У Хантера принцип "кому должен - всем прощаю". Учился в школах и институтах, построенных при совке, ездит по мостам, построенным при совке, пользуется электроенергией станций, построенных при совке, отапливается, получает воду через инфраструктуру, построенную при совке. Ездит по железным дорогам, построенным при совке. В отпуск летит со взлетных полос, построенных при совке, топчет хлеб производства хлебзаводов, построенных при совке. А теперь тыц-.издыц - "клятые бездельники-пенсионеры"