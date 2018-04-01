Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...

Додано: Сер 04 кві, 2018 19:38

slavek написав: Ratatui написав: Строили в большинстве своём не совсем трудяги. Точнее трудяги бесплатные то есть зк, а из них до пенсии дотянули явно не все. Строили в большинстве своём не совсем трудяги. Точнее трудяги бесплатные то есть зк, а из них до пенсии дотянули явно не все.



Да вы шо, а я, работая строителем в СССР, этого не заметил.

Вы хоть представляете сколько строительных ПТУ,техникумов, институтов было по всему СССР.

И зека там точно не учились. Да вы шо, а я, работая строителем в СССР, этого не заметил.Вы хоть представляете сколько строительных ПТУ,техникумов, институтов было по всему СССР.И зека там точно не учились.

Смотря где строили.Если где тепло и солнце может быть. А вот начиная от Урала и до самых до окраин строителей был бздык и всех ваших пту и техникумов было совсем невидно. Точнее видно,но очень мало. Комсомольцев на БАМе по телеку тоже показывали, но черновую работу делали зк. Поэтому можете доказывать дальше, но тут уже я из личного опыта знаю кто где и как строил. сразу оговорюсь сам не сидел, но жил и видел всё это дело от Уфы до Владивостока.