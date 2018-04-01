Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...
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_hunter написав:Вы с таким пафосом пишите "создавали активы" -- будто от большей части "причастных" там действительно хоть что-то зависело. Нет, можно конечно, на какого-нить китайца пальцем показать -- "он Создает иФон(ы)". Но, если по-честному, всего того "создавания" -- клеет на конвеере одну детальку на другую. И если, вдруг, он эти детальки клеить перестанет -- что, аз больше не будет?
И к чему этот пассаж? Не все работали учеными и гл.конструкторами, и что? Вся нынешняя инфраструктура не досталась в наследство от Российской империи,а была построена именно при СССР этими нынешними клятыми совковыми пенсионерами
Какой смысл объяснять? У Хантера принцип "кому должен - всем прощаю". Учился в школах и институтах, построенных при совке, ездит по мостам, построенным при совке, пользуется электроенергией станций, построенных при совке, отапливается, получает воду через инфраструктуру, построенную при совке. Ездит по железным дорогам, построенным при совке. В отпуск летит со взлетных полос, построенных при совке, топчет хлеб производства хлебзаводов, построенных при совке. А теперь тыц-.издыц - "клятые бездельники-пенсионеры"
Передергивать не нужно... - про "бездельники" я ничего не говорил. НО: деньги за работу они получали? -- получали. И на этом какие-либо обязательства заканчиваются. Или вы некое подобие "авторского права" сюда приплести хотите? -- дескать даже если просто рядом с мостом, например, постоял человек -- он, и все наследники на 100 лет на него права эксклюзивные имеют?
Вы же предлагаете чуть ли не в ноги кланяться -- дескать "если бы не они -- тут бы вообще ничего не было". Сорри -- было бы...
Несомненно было бы. Вопрос ЧТО ИМЕННО БЫЛО БЫ? Если вспомнить, что минимум 98% оставшегося промышленного комплекса страны, 95% транспортной инфраструктуры и 99% его ТЭК создано во времена УССР, а жилья последние 26 лет строится на уровне 40-50% от времен СССР....
Вы же предлагаете чуть ли не в ноги кланяться -- дескать "если бы не они -- тут бы вообще ничего не было". Сорри -- было бы...
Несомненно было бы. Вопрос ЧТО ИМЕННО БЫЛО БЫ? Если вспомнить, что минимум 98% оставшегося промышленного комплекса страны, 95% транспортной инфраструктуры и 99% его ТЭК создано во времена УССР, а жилья последние 26 лет строится на уровне 40-50% от времен СССР....
Ответ на вопрос "что было бы" легко "узнать" -- достаточно на соседние страны посмотреть: Франция/Германия/Англия -- вот что-то такое и было бы...