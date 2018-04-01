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Українців зобов'яжуть відкладати
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Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:19

  antey1969 написав:
  slavek написав:
  _hunter написав:Вы с таким пафосом пишите "создавали активы" -- будто от большей части "причастных" там действительно хоть что-то зависело.
Нет, можно конечно, на какого-нить китайца пальцем показать -- "он Создает иФон(ы)". Но, если по-честному, всего того "создавания" -- клеет на конвеере одну детальку на другую. И если, вдруг, он эти детальки клеить перестанет -- что, аз больше не будет?

И к чему этот пассаж? Не все работали учеными и гл.конструкторами, и что? Вся нынешняя инфраструктура не досталась в наследство от Российской империи,а была построена именно при СССР этими нынешними клятыми совковыми пенсионерами

Какой смысл объяснять? У Хантера принцип "кому должен - всем прощаю".
Учился в школах и институтах, построенных при совке, ездит по мостам, построенным при совке, пользуется электроенергией станций, построенных при совке, отапливается, получает воду через инфраструктуру, построенную при совке. Ездит по железным дорогам, построенным при совке. В отпуск летит со взлетных полос, построенных при совке, топчет хлеб производства хлебзаводов, построенных при совке.
А теперь тыц-.издыц - "клятые бездельники-пенсионеры" :shock:

Передергивать не нужно... - про "бездельники" я ничего не говорил.
НО: деньги за работу они получали? -- получали. И на этом какие-либо обязательства заканчиваются. Или вы некое подобие "авторского права" сюда приплести хотите? -- дескать даже если просто рядом с мостом, например, постоял человек -- он, и все наследники на 100 лет на него права эксклюзивные имеют?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:35

Вы же предлагаете чуть ли не в ноги кланяться -- дескать "если бы не они -- тут бы вообще ничего не было". Сорри -- было бы...

Несомненно было бы. Вопрос ЧТО ИМЕННО БЫЛО БЫ? Если вспомнить, что минимум 98% оставшегося промышленного комплекса страны, 95% транспортной инфраструктуры и 99% его ТЭК создано во времена УССР, а жилья последние 26 лет строится на уровне 40-50% от времен СССР....
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:43

  Волгарь написав:
Вы же предлагаете чуть ли не в ноги кланяться -- дескать "если бы не они -- тут бы вообще ничего не было". Сорри -- было бы...

Несомненно было бы. Вопрос ЧТО ИМЕННО БЫЛО БЫ? Если вспомнить, что минимум 98% оставшегося промышленного комплекса страны, 95% транспортной инфраструктуры и 99% его ТЭК создано во времена УССР, а жилья последние 26 лет строится на уровне 40-50% от времен СССР....

Ответ на вопрос "что было бы" легко "узнать" -- достаточно на соседние страны посмотреть: Франция/Германия/Англия -- вот что-то такое и было бы...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:58

  _hunter написав:Я, вроде, писал к чему: меньше пафоса. Ну построили, ОК. Вы же предлагаете чуть ли не в ноги кланяться -- дескать "если бы не они -- тут бы вообще ничего не было". Сорри -- было бы...

Я предлагаю проявить минимальное уважение к тем чьими трудами вы пользуетесь.И в отличие от нынешних их есть за что уважать
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:41

Ответ на вопрос "что было бы" легко "узнать" -- достаточно на соседние страны посмотреть: Франция/Германия/Англия -- вот что-то такое и было бы...

Очень-очень сомневаюсь. Достаточно сравнить Германию 1971-го (26 лет после крушения нацизма) с Украиной 2018-го (26 лет после крушения коммунизма).
Экономика 1-ой выросла на порядок (буквально), не говоря о колоссально прогрессе социальной сферы, экономика 2-ой уменьшилась наполовину, о социальной сфере....
То же касается и Ваших представлений о временах СССР. При 100-ой занятости основная масса населения работала очень интенсивно, а с учетом того, что у всех сельских и 3/4 городских жителей было подсобное хозяйство/сад/дача, без которого советская семья элементарно голодала бы, значительно интенсивнее, чем теперь.
Проблема - в самой советской директивной экономике с гипертрофированным ВПК, отсутствием реального рынка товаров и услуг, да самой торговли в ее нынешнем понимании. НО ВСЕ ЭТО - НЕ ВИНА, А БЕДА тех поколений. А сделали они действительно немало - насколько я понимаю, с тех времен на Украине НЕ ПОСТРОЕНО НИЧЕГО кроме ТРЦ да очень небольшого по советским меркам количества жилья, все остальное, чем пользуется страна и ее жители досталось ей с тех времен.
Волгарь
 
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