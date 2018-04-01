Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...

Додано: Чет 05 кві, 2018 14:41

Ответ на вопрос "что было бы" легко "узнать" -- достаточно на соседние страны посмотреть: Франция/Германия/Англия -- вот что-то такое и было бы...

Очень-очень сомневаюсь. Достаточно сравнить Германию 1971-го (26 лет после крушения нацизма) с Украиной 2018-го (26 лет после крушения коммунизма).Экономика 1-ой выросла на порядок (буквально), не говоря о колоссально прогрессе социальной сферы, экономика 2-ой уменьшилась наполовину, о социальной сфере....То же касается и Ваших представлений о временах СССР. При 100-ой занятости основная масса населения работала очень интенсивно, а с учетом того, что у всех сельских и 3/4 городских жителей было подсобное хозяйство/сад/дача, без которого советская семья элементарно голодала бы, значительно интенсивнее, чем теперь.Проблема - в самой советской директивной экономике с гипертрофированным ВПК, отсутствием реального рынка товаров и услуг, да самой торговли в ее нынешнем понимании. НО ВСЕ ЭТО - НЕ ВИНА, А БЕДА тех поколений. А сделали они действительно немало - насколько я понимаю, с тех времен на Украине НЕ ПОСТРОЕНО НИЧЕГО кроме ТРЦ да очень небольшого по советским меркам количества жилья, все остальное, чем пользуется страна и ее жители досталось ей с тех времен.