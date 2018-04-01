Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...
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_hunter написав:Вы с таким пафосом пишите "создавали активы" -- будто от большей части "причастных" там действительно хоть что-то зависело. Нет, можно конечно, на какого-нить китайца пальцем показать -- "он Создает иФон(ы)". Но, если по-честному, всего того "создавания" -- клеет на конвеере одну детальку на другую. И если, вдруг, он эти детальки клеить перестанет -- что, аз больше не будет?
И к чему этот пассаж? Не все работали учеными и гл.конструкторами, и что? Вся нынешняя инфраструктура не досталась в наследство от Российской империи,а была построена именно при СССР этими нынешними клятыми совковыми пенсионерами
Какой смысл объяснять? У Хантера принцип "кому должен - всем прощаю". Учился в школах и институтах, построенных при совке, ездит по мостам, построенным при совке, пользуется электроенергией станций, построенных при совке, отапливается, получает воду через инфраструктуру, построенную при совке. Ездит по железным дорогам, построенным при совке. В отпуск летит со взлетных полос, построенных при совке, топчет хлеб производства хлебзаводов, построенных при совке. А теперь тыц-.издыц - "клятые бездельники-пенсионеры"
Передергивать не нужно... - про "бездельники" я ничего не говорил. НО: деньги за работу они получали? -- получали. И на этом какие-либо обязательства заканчиваются. Или вы некое подобие "авторского права" сюда приплести хотите? -- дескать даже если просто рядом с мостом, например, постоял человек -- он, и все наследники на 100 лет на него права эксклюзивные имеют?
Вы же предлагаете чуть ли не в ноги кланяться -- дескать "если бы не они -- тут бы вообще ничего не было". Сорри -- было бы...
Несомненно было бы. Вопрос ЧТО ИМЕННО БЫЛО БЫ? Если вспомнить, что минимум 98% оставшегося промышленного комплекса страны, 95% транспортной инфраструктуры и 99% его ТЭК создано во времена УССР, а жилья последние 26 лет строится на уровне 40-50% от времен СССР....
Вы же предлагаете чуть ли не в ноги кланяться -- дескать "если бы не они -- тут бы вообще ничего не было". Сорри -- было бы...
Несомненно было бы. Вопрос ЧТО ИМЕННО БЫЛО БЫ? Если вспомнить, что минимум 98% оставшегося промышленного комплекса страны, 95% транспортной инфраструктуры и 99% его ТЭК создано во времена УССР, а жилья последние 26 лет строится на уровне 40-50% от времен СССР....
Ответ на вопрос "что было бы" легко "узнать" -- достаточно на соседние страны посмотреть: Франция/Германия/Англия -- вот что-то такое и было бы...
Ответ на вопрос "что было бы" легко "узнать" -- достаточно на соседние страны посмотреть: Франция/Германия/Англия -- вот что-то такое и было бы...
Очень-очень сомневаюсь. Достаточно сравнить Германию 1971-го (26 лет после крушения нацизма) с Украиной 2018-го (26 лет после крушения коммунизма). Экономика 1-ой выросла на порядок (буквально), не говоря о колоссально прогрессе социальной сферы, экономика 2-ой уменьшилась наполовину, о социальной сфере.... То же касается и Ваших представлений о временах СССР. При 100-ой занятости основная масса населения работала очень интенсивно, а с учетом того, что у всех сельских и 3/4 городских жителей было подсобное хозяйство/сад/дача, без которого советская семья элементарно голодала бы, значительно интенсивнее, чем теперь. Проблема - в самой советской директивной экономике с гипертрофированным ВПК, отсутствием реального рынка товаров и услуг, да самой торговли в ее нынешнем понимании. НО ВСЕ ЭТО - НЕ ВИНА, А БЕДА тех поколений. А сделали они действительно немало - насколько я понимаю, с тех времен на Украине НЕ ПОСТРОЕНО НИЧЕГО кроме ТРЦ да очень небольшого по советским меркам количества жилья, все остальное, чем пользуется страна и ее жители досталось ей с тех времен.
То же касается и Ваших представлений о временах СССР. При 100-ой занятости основная масса населения работала очень интенсивно, а с учетом того, что у всех сельских и 3/4 городских жителей было подсобное хозяйство/сад/дача, без которого советская семья элементарно голодала бы, значительно интенсивнее, чем теперь.
Вы наверное в другом СССР жили. У моих родных ни дачи ни сада не было, но чтоб голодали -- это перебор. Причём, я не встречал знакомых, которые бы голодали.
27661 Как так, а голод после гражданской войны, а большой повсеместный в те годы, когда на Украине устроили голодомор, а послевоенный голод? В СССР ведь ничего не было, колбаса была из туалетной бумаги, рабы ишачили за скудную похлебку. То ли дело США- Мерлин Монро, АйБиЭм, Жаклин Кеннеди, Кадилляки и Мустанги, Мадонна- вот где жизнь и свобода.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Вы наверное в другом СССР жили. У моих родных ни дачи ни сада не было, но чтоб голодали -- это перебор. Причём, я не встречал знакомых, которые бы голодали
Не, я просто жил в другом ценовом поясе с сахаром по 94 копейки за кг и самыми дешевыми помидорами/яблоками/виноградом/ по 60, а арбузами по 30. В отличии от Вас, покупавшем все это в госторговле в сезон по 9 коп. С 1,5 кг костей и кг варенки в месяц на рыло (только для работников производственной сферы, бюджетники получали лишь кг варенки 3-го сорта, из которой едва ли не текла вода). И это еще неплохо - у нас хоть масло было в свободной продаже (пусть с ноября по март и бутербродное, которое не мазалось на хлеб), а вот в Кирове на то же рыло полагалось 200 гр. в месяц, а в Иркутске вместо костей - 800 гр. курятины. Во как жили. К марту картошка в овощехранилищах окончательно сгнивала, поэтому купить ее можно было только на рынке - 60-80 коп/кг, как и мясо от 6 руб или сосисок и в коопторге - тоже от 6-ти. Про ягоды я вообще не говорю - только рынок. При з/п квалифицированного специалиста-мужчины -200 -220 рублей/мес. Поэтому чтобы не питаться только картошкой с селедкой или макаронами с томатной пастой все выходные вся семья проводила в саду, что позволяло закатать банок тридцать помидор/огурцов, поесть их осенью свежими вволю, а кроме того - поесть летом ягод и наварить варенья.
А зк имели в сибири сроки не по одному десятку лет.
А по сколько? По 50 что ли? Максимальный срок заключения с 70-х годов в СССР был 15 лет. За особо тяжкие преступления давали пожизненное (эти ничего не строили) или ВМ (и эти то же)
25 батенька 25, а некоторые быстро к хозяину возвращались. Как у доцента: украл-выпил в тюрьму, романтика. Пожизненного не было был вышак эти ребята как правило уран добывали для ненавистной некоторым красной армии ну и атомной энергетике помогали.
Ratatui написав: Ключевое слово занято. А зк пахали очень часто круглые сутки и на шару вы это сами подтвердили. То, что недополучали зк доплачивали приехавшим за длинным рублем на пару сезонов. А зк имели в сибири сроки не по одному десятку лет. Ну и было бы глупо если бы не специалисты. а те же зк занимались какими то точными, архитектурными работами. Да спецы смотрели, что и как , но грязную работу делали зк. Поэтому пока тихими москитными вечерами понаехавшие спецы водку глушили зк под лай собак гайки крутили.
1)Архитекторы на объект не ездят 2)Рабский труд не производителен 3) ,Про Сибирь мало знаю,а в Казахстане работали бригады шабашников из Армении,Грузии,Украины.Местные не вернувшиеся после депортации чеченцы сами не строили кошары для скота,а набирали для этого бомжей.На бомжах корейцы в Кзыл-Ординской области выращивали рис
Шабашники везде работали. Архитекторы если строят хлев для коров точно на объект не ездят. А на востоке к корейцам бомжи попасть не могли. К корейцам на сезон местные шли помидоры выращивать. Кто пахал как вол за 3 месяца могли тысяч 10 000 поднять. А после корейцев осенью папоротник собирать в тайгу, тоже жирно платили.