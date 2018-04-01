Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...

Додано: Чет 05 кві, 2018 15:53

Вы наверное в другом СССР жили. У моих родных ни дачи ни сада не было, но чтоб голодали -- это перебор. Причём, я не встречал знакомых, которые бы голодали

Не, я просто жил в другом ценовом поясе с сахаром по 94 копейки за кг и самыми дешевыми помидорами/яблоками/виноградом/ по 60, а арбузами по 30. В отличии от Вас, покупавшем все это в госторговле в сезон по 9 коп. С 1,5 кг костей и кг варенки в месяц на рыло (только для работников производственной сферы, бюджетники получали лишь кг варенки 3-го сорта, из которой едва ли не текла вода). И это еще неплохо - у нас хоть масло было в свободной продаже (пусть с ноября по март и бутербродное, которое не мазалось на хлеб), а вот в Кирове на то же рыло полагалось 200 гр. в месяц, а в Иркутске вместо костей - 800 гр. курятины. Во как жили.К марту картошка в овощехранилищах окончательно сгнивала, поэтому купить ее можно было только на рынке - 60-80 коп/кг, как и мясо от 6 руб или сосисок и в коопторге - тоже от 6-ти. Про ягоды я вообще не говорю - только рынок. При з/п квалифицированного специалиста-мужчины -200 -220 рублей/мес.Поэтому чтобы не питаться только картошкой с селедкой или макаронами с томатной пастой все выходные вся семья проводила в саду, что позволяло закатать банок тридцать помидор/огурцов, поесть их осенью свежими вволю, а кроме того - поесть летом ягод и наварить варенья.