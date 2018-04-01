Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...

27661 написав:ВолгарьТо же касается и Ваших представлений о временах СССР. При 100-ой занятости основная масса населения работала очень интенсивно, а с учетом того, что у всех сельских и 3/4 городских жителей было подсобное хозяйство/сад/дача, без которого советская семья элементарно голодала бы, значительно интенсивнее, чем теперь.
Вы наверное в другом СССР жили. У моих родных ни дачи ни сада не было, но чтоб голодали -- это перебор. Причём, я не встречал знакомых, которые бы голодали.
Ваши родные случайно не в Челябинске - 65 жили или Арзамасе -16? В таких городах "америка" была по обеспечению,дач там точно не было.