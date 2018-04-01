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Українців зобов'яжуть відкладати
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Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:19

  27661 написав:Волгарь
То же касается и Ваших представлений о временах СССР. При 100-ой занятости основная масса населения работала очень интенсивно, а с учетом того, что у всех сельских и 3/4 городских жителей было подсобное хозяйство/сад/дача, без которого советская семья элементарно голодала бы, значительно интенсивнее, чем теперь.

Вы наверное в другом СССР жили. У моих родных ни дачи ни сада не было, но чтоб голодали -- это перебор. Причём, я не встречал знакомых, которые бы голодали.


Ваши родные случайно не в Челябинске - 65 жили или Арзамасе -16? В таких городах "америка" была по обеспечению,дач там точно не было. :mrgreen:
Ratatui
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