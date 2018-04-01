Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 кві, 2018 17:19
27661 написав:Волгарь
То же касается и Ваших представлений о временах СССР. При 100-ой занятости основная масса населения работала очень интенсивно, а с учетом того, что у всех сельских и 3/4 городских жителей было подсобное хозяйство/сад/дача, без которого советская семья элементарно голодала бы, значительно интенсивнее, чем теперь.
Вы наверное в другом СССР жили. У моих родных ни дачи ни сада не было, но чтоб голодали -- это перебор. Причём, я не встречал знакомых, которые бы голодали.
Ваши родные случайно не в Челябинске - 65 жили или Арзамасе -16? В таких городах "америка" была по обеспечению,дач там точно не было.
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Ratatui
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 05:49
Ratatui написав:
Шабашники везде работали.
То есть все-таки не зека все построили в Сибири
Ratatui написав:
Архитекторы если строят хлев для коров точно на объект не ездят.
Даже если это уникальное здание, то на нем в лучшем случае архитекторы появляются 1 раз в 1-2 недели на пару часов для авторского надзора
back in USSR
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slavek
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 05:51
Ratatui написав:
Ваши родные случайно не в Челябинске - 65 жили или Арзамасе -16? В таких городах "америка" была по обеспечению,дач там точно не было.
До Америки было очень далеко ,но кое что из дефицита было побольше и в закрытом Ленинске-10 (ныне Байконур)- покрышки на жигули, сгущенное молоко, золото,ковры.
back in USSR
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slavek
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