Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...

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  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:19

  27661 написав:Волгарь
То же касается и Ваших представлений о временах СССР. При 100-ой занятости основная масса населения работала очень интенсивно, а с учетом того, что у всех сельских и 3/4 городских жителей было подсобное хозяйство/сад/дача, без которого советская семья элементарно голодала бы, значительно интенсивнее, чем теперь.

Вы наверное в другом СССР жили. У моих родных ни дачи ни сада не было, но чтоб голодали -- это перебор. Причём, я не встречал знакомых, которые бы голодали.


Ваши родные случайно не в Челябинске - 65 жили или Арзамасе -16? В таких городах "америка" была по обеспечению,дач там точно не было. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 05:49

  Ratatui написав:Шабашники везде работали.


То есть все-таки не зека все построили в Сибири

  Ratatui написав: Архитекторы если строят хлев для коров точно на объект не ездят.


Даже если это уникальное здание, то на нем в лучшем случае архитекторы появляются 1 раз в 1-2 недели на пару часов для авторского надзора
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 05:51

  Ratatui написав:Ваши родные случайно не в Челябинске - 65 жили или Арзамасе -16? В таких городах "америка" была по обеспечению,дач там точно не было. :mrgreen:


До Америки было очень далеко ,но кое что из дефицита было побольше и в закрытом Ленинске-10 (ныне Байконур)- покрышки на жигули, сгущенное молоко, золото,ковры.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:31

  slavek написав:
  Ratatui написав:Ваши родные случайно не в Челябинске - 65 жили или Арзамасе -16? В таких городах "америка" была по обеспечению,дач там точно не было. :mrgreen:


До Америки было очень далеко ,но кое что из дефицита было побольше и в закрытом Ленинске-10 (ныне Байконур)- покрышки на жигули, сгущенное молоко, золото,ковры.


А это изюминка тем кто утверждает, что всё было гут:

Коли якийсь таваріщщ постить фото банки совєцкой тушонки під фразою: "Помнішь"?

Я згадую.
Згадую х/б спортивні штани, які через тиждень носіння відвисали на колінах та ззаду; згадую аж 3 види печива в магазині; згадую, яким смачним був сухий заварний крем по 22 коп. і брикети киселю; які черги вишиковувалия в нашому магазині, коли привозили два ящики пломбіру у зім`ятих вафельних стаканчиках.

І піраміди шоколадних плиток "помню" - їх ніхто не купував. Не тому що не хотіли - тому що дорого - 3 рублі це, наприклад, дводенна зарплатня жінки, що полола в нашому радгоспі огірки.

І по одній буханці хліба в руки теж "помню". Селянам. По одній буханці. Не виростили собі хлаба, бачте.
І про те, який щасливий був батько, коли в сорок років накопив на машину - потриманого "Іж-Комбі".

І як нас, школярів, ганяли на поля рідного радгоспу - допомагати збирати врожай моркви, бо в найпередовішій країні світу радгосп-мільйонер не мав елементарного комбайну для збирання корнеплодів. У проклятій буржуїнській Іспанії фермер мав комбайна, який викопував моркву, обрізав билку і вантажив у машину, а в СРСР працювала навісна до трактора картоплекопалка на всі випадки життя. Десятки підлітків замість одного комбайна - все, що треба щзнати про радянські "нанотехнології".

А ще пригадую, як вступав до істфаку і не пройшов по конкурсу, набравши 13 балів з 15 можливих. Як не скільки за себе засмутився, як за невідому дівчинку, що забирала документи переді мною - в неї було 14 балів і вона не пройшла; як вже у дворі інституту якась тітка ввела нас, провінціалів "у курс справи": дітоньки, історичний факультет - це лише для синів та доньок партійних працівників - вони усі за "комсомольськими путівками" мають привілей перед вами, тож по перше - ніколи вам не дадуть набрати прохідний бал, а по-друге, ніякого прохідного балу тут не існує - існує "блат".

І як цькували хлопця нашої школи, бо він був з родини баптистів. Як вчителі були ініціаторами цього цькування. Як ледь не кожен мав за правило штовхнути його, або копнути портфеля вздовш коридору. Як нас лякали великими неприємностями в разі, якщо побачать на Великдень у церкві. Як вчителів змушували чергувати біля храму. Як людей виганяли на "воскрєснікі". А потім на уроках розповідали про найдемократичнішу у світі конситтуцію СРСР, яка гарантує свободу совітсті, зібрнь, слова...

Пригадую слово "дістати". Воно стосувалося всього: ковбаси, шампанського, черевиків, килимів і гарних сигарет. Пригадую, якими очима люди дивилися на фінську "стєнку" в магазині вартістю 1800 рублів. Її б і купили, місто все-таки шахтарське, але висіла табличка "на замовлення". І дублянки пригадую по 800 рублів - зарплата мого батька за півроку (з двома квартальними преміями) і потворні радянські джинси, що лопотіли, мов газета на протязі.
І всемогутнє слово "блат" - досі "помню".

І пригадую, як батько - механік радгоспу, возив "в район" ящики з відбірними помідорами, огірками та яблуками, торби з м`ясом і салом, бо "не підмажеш - не поїдеш", чекатимеш запчастини до другого пришестя. Пригадую, як шофери зливали бензин в посадках, бо його не було куди дівати. А залишати не можна - норми наступного разу уріжуть. Тож за економію реально начальство карало.

Пригадую, як дядько Петро півроку працював над вдосконаленням якогось агрегату до сівалки (партійне завдання - радгосп мав подати не менш ніж 2 рацпропозиції на рік, інакше директору і парторгу "влітало") і отримав за це аж 10 рублів "рацпропозиційних" і грамоту, плюнув і тут таки пропив цей "червонець" в лісополосі з друзями; пригадую, як вони над ним кепкували. І пригадую, що те вдосконалення так і не пішло далі "Райсільгосптехніки".

Пригадую дядька Михайла Мороза - як з нього робили "передовика". Як йому дописували липові гектари скошеного та центнери намолоченого; як запчастини - Морозу; машини вивозити зерно з бункеру комбайна - Морозу, найврожайніше поле - Морозу. Як тихо ненавиділи за це його інші механізатори.

Як з тітки Марусі робили передову доярку, забираючи в інших тіток найкращих корів для неї - теж "помню".
І ще добре пригадую, як начальство радгоспу майже офіційно дозволяло жінкам, яких наймли на збір врожаю, красти. По одному відру огірків або помідор (але не більше - за цим уважно стежили працівники ОБХСС), бо інакше ніхто не хотів іти працювати за ставкою 1 рубль 8 копійок - це якщо норму виконав.

Все пригадую. Все пам`ятаю. Тому й кажу - бийте одразу в пику тим, хто розповідає молоді, що не спробувала "совка", як тоді було гарно і яка тоді була стібільність.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:37

  slavek написав:
  Ratatui написав:Шабашники везде работали.


То есть все-таки не зека все построили в Сибири

  Ratatui написав: Архитекторы если строят хлев для коров точно на объект не ездят.


Даже если это уникальное здание, то на нем в лучшем случае архитекторы появляются 1 раз в 1-2 недели на пару часов для авторского надзора


Коровники точно зк не строили это дело шабашников, а вот при строительстве Днепрогэса и прочих объектов такого типа шаровый труд государство использовало по полной. Лес на БАМе порубить тоже бригад из зк было поболе чем из леспромхоза. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:52

25 батенька 25, а некоторые быстро к хозяину возвращались. Как у доцента: украл-выпил в тюрьму, романтика. Пожизненного не было был вышак эти ребята как правило уран добывали для ненавистной некоторым красной армии ну и атомной энергетике помогали.

Так и было -...... с 47-го по 50-ый. А уже с середины 70-х градация была следующей - ВМ-пожизненное-15 лет. И уран уже добывали исключительно на горно-металлургических комбинатах (правда я еще подростком слышал страшилки о приговоренных к ВМ, отправленных на урановые рудники)
Волгарь
 
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