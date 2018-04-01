Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...

Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:17

Волгарь написав: Если сравнивать что было бы в Украине и в России не прийди комми к власти, то корректнее сравнить ту же западную Германию и ГДР. Вот там и увидим и эту "100% занятость и тяжкий труд" и полный коллапс экономики в конце. Таже картина и Тайвань-Китай, северная-южная Корея, и так далее...

Простите, а Вам когда-нибудь приходилось беседовать с осси лет 60-ти? Которые хорошо помнят ГДР - 100% занятость, тогдашние магазины, молодоженов, получавших квартиру едва ли не со штампом о браке, чистенькие города без всяких курдов/турок/сирийцев и протчих? Отличную медицину, школы, в которых этнические немцы не были нацменьшинством, почти полное отсутствие преступности и районов no go zone?

Да, Штази, да Трабанты, но если говорить именно О КАЧЕСТВЕ жизни, то оно было весьма и весьма неплохим

Ну и на последок - в Украине таки нормально начали строить, поболее СССР, и даже на моменте обгoняли Россиию...

https://smart-lab.ru/blog/371206.php

Та неужели? В УССР в конце 80-х строили 21 млн. м2 жилья в год, сейчас, дай Бог 10,5

В РСФСР - 71 млн, сейчас 80. Чувствуете разницу? Простите, а Вам когда-нибудь приходилось беседовать с осси лет 60-ти? Которые хорошо помнят ГДР - 100% занятость, тогдашние магазины, молодоженов, получавших квартиру едва ли не со штампом о браке, чистенькие города без всяких курдов/турок/сирийцев и протчих? Отличную медицину, школы, в которых этнические немцы не были нацменьшинством, почти полное отсутствие преступности и районов no go zone?Да, Штази, да Трабанты, но если говорить именно О КАЧЕСТВЕ жизни, то оно было весьма и весьма неплохимТа неужели? В УССР в конце 80-х строили 21 млн. м2 жилья в год, сейчас, дай Бог 10,5В РСФСР - 71 млн, сейчас 80. Чувствуете разницу?

да мне приходилось говорить с ози, и они поверьте разные, и 3 миллиона, ТРИ МАТЬ ЕГО МИЛЛИОНА сбежали из сраной ГДР (а скока в ней всего было?!) в ФРГ через заборы с минами (и посольство в Польше-Венгрии), так они радовались этим социалистичислим благам, 60 человек вон тока на стене в Берлине застрелили, так им хорошо было в школе "без эмигрантов". Кстати, если в ФРГ были турки, то в ГДР были вьетнамцы, да, 250 тысяч вьетнамцев тока в Берлине, сказочник вы наш...Есть конечно кадры - в Ляпциге два швуля сидят 28 лет на пособии и все вспоминают как им хорошо в ГДР было, есть моральные ур** из саксонии-тюрингии, месные совки - там телевидение не ловилось из ФРГ, эти люди действительно верят, из них штази то и нанимали, есть чуваки, с красными флагами выходят, есть за линков голосуют... аж 11%...Качество жизни в ГДР... посмотрите фильм "Good Bye, Lenin!" немецкий, очень советую.То что в России поболе строют это то понятно, в 3 раза богаче страна, в кармане не спрячесь, но на моменте строли в Украине больше и больше таки на человела понастроили чем в СССР было, но это конечно такое... -3 миллиона населения..