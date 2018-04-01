Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...

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Если сравнивать что было бы в Украине и в России не прийди комми к власти, то корректнее сравнить ту же западную Германию и ГДР. Вот там и увидим и эту "100% занятость и тяжкий труд" и полный коллапс экономики в конце. Таже картина и Тайвань-Китай, северная-южная Корея, и так далее...
Простите, а Вам когда-нибудь приходилось беседовать с осси лет 60-ти? Которые хорошо помнят ГДР - 100% занятость, тогдашние магазины, молодоженов, получавших квартиру едва ли не со штампом о браке, чистенькие города без всяких курдов/турок/сирийцев и протчих? Отличную медицину, школы, в которых этнические немцы не были нацменьшинством, почти полное отсутствие преступности и районов no go zone? Да, Штази, да Трабанты, но если говорить именно О КАЧЕСТВЕ жизни, то оно было весьма и весьма неплохим
Ну и на последок - в Украине таки нормально начали строить, поболее СССР, и даже на моменте обгoняли Россиию...
да мне приходилось говорить с ози, и они поверьте разные, и 3 миллиона, ТРИ МАТЬ ЕГО МИЛЛИОНА сбежали из сраной ГДР (а скока в ней всего было?!) в ФРГ через заборы с минами (и посольство в Польше-Венгрии), так они радовались этим социалистичислим благам, 60 человек вон тока на стене в Берлине застрелили, так им хорошо было в школе "без эмигрантов". Кстати, если в ФРГ были турки, то в ГДР были вьетнамцы, да, 250 тысяч вьетнамцев тока в Берлине, сказочник вы наш...
Есть конечно кадры - в Ляпциге два швуля сидят 28 лет на пособии и все вспоминают как им хорошо в ГДР было, есть моральные ур** из саксонии-тюрингии, месные совки - там телевидение не ловилось из ФРГ, эти люди действительно верят, из них штази то и нанимали, есть чуваки, с красными флагами выходят, есть за линков голосуют... аж 11%...
Качество жизни в ГДР... посмотрите фильм "Good Bye, Lenin!" немецкий, очень советую.
То что в России поболе строют это то понятно, в 3 раза богаче страна, в кармане не спрячесь, но на моменте строли в Украине больше и больше таки на человела понастроили чем в СССР было, но это конечно такое... -3 миллиона населения..
Востаннє редагувалось Kripo в П'ят 06 кві, 2018 12:20, всього редагувалось 1 раз.
И мне приходилось, и не раз, посещая Германию, а также с чехами в Чехии, венграми в Венгрии, только не безработными, а рабочими и инженерами на заводах. И почти все они с тоской вспоминали те времена, откровенно говоря, что наемному работнику было ЛУЧШЕ во всех отношениях. Да и ГДР сбежало около 2 млн. человек, но когда - до постройки стены, когда для покупки сыра в стране нужно было показать паспорт. А в 70-х -80-х страна встала на ноги, и жила совсем неплохо. Были и вьетнамцы, которых завозили на текстильные фабрики, вот только 250 тыс - это наследие уже объединенной Германии, тогда их было значительно меньше. Но согласитесь, и эту мысль особенно подчеркивали люди, с которыми приходилось общаться, тогда Германия была ГЕРМАНИЕЙ, а не мировым проходным двором, как сейчас. И ладно бы в нее приезжали юги/итальянцы/немцы из Восточной Европы, на худой конец, турки, которые по крайней мере работали и платили налоги - страна стала пристанищем интернационального сброда всех мастей, уверенно севшего бюргеру на шею и спустившему ножки. И ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ.