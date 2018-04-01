Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...

Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:09

Волгарь написав: И почти все они с тоской вспоминали те времена, откровенно говоря, что наемному работнику было ЛУЧШЕ во всех отношениях.

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И ладно бы в нее приезжали юги/итальянцы/немцы из Восточной Европы, на худой конец, турки, которые по крайней мере работали и платили налоги - страна стала пристанищем интернационального сброда всех мастей, уверенно севшего бюргеру на шею и спустившему ножки. И ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ. И почти все они с тоской вспоминали те времена, откровенно говоря, что наемному работнику было ЛУЧШЕ во всех отношениях....И ладно бы в нее приезжали юги/итальянцы/немцы из Восточной Европы, на худой конец, турки, которые по крайней мере работали и платили налоги - страна стала пристанищем интернационального сброда всех мастей, уверенно севшего бюргеру на шею и спустившему ножки. И ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ.

вот тут серьезно, ХВАТИТ ВРАТЬ !Можно там статистику постить, мнениями обмениваться, НО ВРАТЬ ХВАТИТ!В гробу видали те кто в новой жизни работают ваши социалистические зоны окупации!Люди могут вспоминать старое в контексте "деревья большие - хэр стоял".вы меня тут "поправляете", себя поправьте - не 2 а 3,4 миллиона сбежали из ГДР, в ней всего 16,6 было под конец, это блин КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ бросил все, дом, работу, родственников и сбежал, это как с донбасса, тока без бомб, вот так они трабантам радовались. и бежали все время, до и после стены, все время бежали, и вначале в ФРГ тоже карточная система была, так что не надо, эффект кумулятивный, разница в уровне жизни накапливаеться с годами.К примеру до войны юг кореи был бедным, вся промышленность и университеты воли на севере. О чем мы спорим? Что социализм доказал свою несостоятельность как экономическая модель? Это же очевидно, и тогда спрашиваеться зачем были жертвы террора красного, если в итоге получаешь бедное общество?!Вьетнамцев ок, было 100к, это они к 2001 наплодились.И про "засилье беженцев" оно тока у вас в телевизоре, это просто бред, серьезно, ну есть маргиналы - неонации, но вы себя позиционируете как "посетителя заводов", я представить себе не могу что бы кто-то из среднего даже звена признался что он неонации.и еще, вы блин любите вику, так поссумируйте приезжих из "англии голландии польши"Это проблема Москвы - таджики всякие, россиянская пропоганда кормит вас уже 4 года, просто зеркалит ваши гнилые, мерзкие чуства, и вы думаете что все в мире такие?!Хотя еще раз, зачем писать боту?!!