Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...

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Если сравнивать что было бы в Украине и в России не прийди комми к власти, то корректнее сравнить ту же западную Германию и ГДР. Вот там и увидим и эту "100% занятость и тяжкий труд" и полный коллапс экономики в конце. Таже картина и Тайвань-Китай, северная-южная Корея, и так далее...
Простите, а Вам когда-нибудь приходилось беседовать с осси лет 60-ти? Которые хорошо помнят ГДР - 100% занятость, тогдашние магазины, молодоженов, получавших квартиру едва ли не со штампом о браке, чистенькие города без всяких курдов/турок/сирийцев и протчих? Отличную медицину, школы, в которых этнические немцы не были нацменьшинством, почти полное отсутствие преступности и районов no go zone? Да, Штази, да Трабанты, но если говорить именно О КАЧЕСТВЕ жизни, то оно было весьма и весьма неплохим
Ну и на последок - в Украине таки нормально начали строить, поболее СССР, и даже на моменте обгoняли Россиию...
да мне приходилось говорить с ози, и они поверьте разные, и 3 миллиона, ТРИ МАТЬ ЕГО МИЛЛИОНА сбежали из сраной ГДР (а скока в ней всего было?!) в ФРГ через заборы с минами (и посольство в Польше-Венгрии), так они радовались этим социалистичислим благам, 60 человек вон тока на стене в Берлине застрелили, так им хорошо было в школе "без эмигрантов". Кстати, если в ФРГ были турки, то в ГДР были вьетнамцы, да, 250 тысяч вьетнамцев тока в Берлине, сказочник вы наш...
Есть конечно кадры - в Ляпциге два швуля сидят 28 лет на пособии и все вспоминают как им хорошо в ГДР было, есть моральные ур** из саксонии-тюрингии, месные совки - там телевидение не ловилось из ФРГ, эти люди действительно верят, из них штази то и нанимали, есть чуваки, с красными флагами выходят, есть за линков голосуют... аж 11%...
Качество жизни в ГДР... посмотрите фильм "Good Bye, Lenin!" немецкий, очень советую.
То что в России поболе строют это то понятно, в 3 раза богаче страна, в кармане не спрячесь, но на моменте строли в Украине больше и больше таки на человела понастроили чем в СССР было, но это конечно такое... -3 миллиона населения..
Востаннє редагувалось Kripo в П'ят 06 кві, 2018 12:20, всього редагувалось 1 раз.
И мне приходилось, и не раз, посещая Германию, а также с чехами в Чехии, венграми в Венгрии, только не безработными, а рабочими и инженерами на заводах. И почти все они с тоской вспоминали те времена, откровенно говоря, что наемному работнику было ЛУЧШЕ во всех отношениях. Да и ГДР сбежало около 2 млн. человек, но когда - до постройки стены, когда для покупки сыра в стране нужно было показать паспорт. А в 70-х -80-х страна встала на ноги, и жила совсем неплохо. Были и вьетнамцы, которых завозили на текстильные фабрики, вот только 250 тыс - это наследие уже объединенной Германии, тогда их было значительно меньше. Но согласитесь, и эту мысль особенно подчеркивали люди, с которыми приходилось общаться, тогда Германия была ГЕРМАНИЕЙ, а не мировым проходным двором, как сейчас. И ладно бы в нее приезжали юги/итальянцы/немцы из Восточной Европы, на худой конец, турки, которые по крайней мере работали и платили налоги - страна стала пристанищем интернационального сброда всех мастей, уверенно севшего бюргеру на шею и спустившему ножки. И ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ.
Волгарь написав:И почти все они с тоской вспоминали те времена, откровенно говоря, что наемному работнику было ЛУЧШЕ во всех отношениях. ... И ладно бы в нее приезжали юги/итальянцы/немцы из Восточной Европы, на худой конец, турки, которые по крайней мере работали и платили налоги - страна стала пристанищем интернационального сброда всех мастей, уверенно севшего бюргеру на шею и спустившему ножки. И ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ.
вот тут серьезно, ХВАТИТ ВРАТЬ !
Можно там статистику постить, мнениями обмениваться, НО ВРАТЬ ХВАТИТ!
В гробу видали те кто в новой жизни работают ваши социалистические зоны окупации!
Люди могут вспоминать старое в контексте "деревья большие - хэр стоял".
вы меня тут "поправляете", себя поправьте - не 2 а 3,4 миллиона сбежали из ГДР, в ней всего 16,6 было под конец, это блин КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ бросил все, дом, работу, родственников и сбежал, это как с донбасса, тока без бомб, вот так они трабантам радовались. и бежали все время, до и после стены, все время бежали, и вначале в ФРГ тоже карточная система была, так что не надо, эффект кумулятивный, разница в уровне жизни накапливаеться с годами.
К примеру до войны юг кореи был бедным, вся промышленность и университеты воли на севере. О чем мы спорим? Что социализм доказал свою несостоятельность как экономическая модель? Это же очевидно, и тогда спрашиваеться зачем были жертвы террора красного, если в итоге получаешь бедное общество?!
И про "засилье беженцев" оно тока у вас в телевизоре, это просто бред, серьезно, ну есть маргиналы - неонации, но вы себя позиционируете как "посетителя заводов", я представить себе не могу что бы кто-то из среднего даже звена признался что он неонации.
и еще, вы блин любите вику, так поссумируйте приезжих из "англии голландии польши"
Это проблема Москвы - таджики всякие, россиянская пропоганда кормит вас уже 4 года, просто зеркалит ваши гнилые, мерзкие чуства, и вы думаете что все в мире такие?!
Колбасный эмигрант на социале перебравшийся к швабам убившим 6 млн евреев как еврей рассуждает о чьих-то способностях. Клоун, я работаю в строительстве почти 40 лет и знаю как строили в СССР и как строят сейчас в России и Украине
Колбасный эмигрант на социале перебравшийся к швабам убившим 6 млн евреев как еврей рассуждает о чьих-то способностях. Клоун, я работаю в строительстве почти 40 лет и знаю как строили в СССР и как строят сейчас в России и Украине
Если говорить о качестве, а не о количестве , то что тогда строили дерьмово, что сейчас. Одна лишь разница, что сейчас дерьмо под облицовочный кирпич маскируют и маркетологи этому дерьму названия придумывают типа жилой комплекс "Америка" или жк "Щасливый". Поэтому особо гордится нашим строителям нечем.
Ratatui написав:Если говорить о качестве, а не о количестве , то что тогда строили дерьмово, что сейчас. Одна лишь разница, что сейчас дерьмо под облицовочный кирпич маскируют и маркетологи этому дерьму названия придумывают типа жилой комплекс "Америка" или жк "Щасливый". Поэтому особо гордится нашим строителям нечем.
Не пойму в чем претензия к качеству. Поконкретнее - вас что не удовлетворяет, качество несущих конструкций,отделочных работ, инженерии?
Ratatui написав:Если говорить о качестве, а не о количестве , то что тогда строили дерьмово, что сейчас. Одна лишь разница, что сейчас дерьмо под облицовочный кирпич маскируют и маркетологи этому дерьму названия придумывают типа жилой комплекс "Америка" или жк "Щасливый". Поэтому особо гордится нашим строителям нечем.
Не пойму в чем претензия к качеству. Поконкретнее - вас что не удовлетворяет, качество несущих конструкций,отделочных работ, инженерии?
В вашем вопросе изначально заложен ответ. Прокатитесь для примера в Израиль и посмотрите как там строение принимают. Возможно тогда вы ощутите разницу.
Ratatui написав:В вашем вопросе изначально заложен ответ. Прокатитесь для примера в Израиль и посмотрите как там строение принимают. Возможно тогда вы ощутите разницу.
Зачем? Я и так видел жилье в Израиле построенное с 60-х годов до наших дней. Голдовки если и отличаются от хрущевок, то в худшую сторону,т.к. центрального газоснабжения в них нет, а газ подается в квартиру из индивидуальных балонов во дворе. Современное жилье тоже очень разное по качеству. В центре Тель-Авива в общественных и некоторых жилых комплексах хорошее, но оно и стоит соответственно - в Киеве такой цены никогда не было. Да и с технадзором на стройках и техникой безопасности там все далеко от идеального.В строительстве Израиль точно не лидер как в хай-теке или медицине.