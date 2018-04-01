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Українців зобов'яжуть відкладати
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Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 10:05

  Ratatui написав:Я не говорю о лидерстве. Я говорю , а качестве. Газоснабжение, водоподведение, отопление и тд это смесь традиций и климатических условий здесь уж кому как удобней и кто как привык. Ну греются и охлаждаются они кондишеном ну так им батареи не нужны при температуре 30 и выше месяцев 9 в году. В Канаде тоже отдают предпочтение электроотоплению хотя газа и нефти у них просто завались.
А у нас все изменения это в совке сараи пятиэтажные иногда 9, сейчас 9 -20 этажей стеклопакет и облицовочный кирпич и весь прогресс. Всё остальное как было криворукое так и есть.


1) В Израиле электричество очень дорогое. Газовые плиты - принадлежность домов до 9-ти этажей у нас и до 5-ти у них. Выше 30 в Израиле не 9 месяцев, а 7 кроме Эйлата, так что к кондиционеру иногда подключают и электрообогреватели в старых домах с плохой теплоизоляцией.
2) Что вас, собственно,не устраивает в нынешнем сдаваемом в Украине жилье конкретно? В чем криворукость? У нас падают здания, не подается вода на верхние этажи, отсутствует электроснабжение,плохая звуко- и теплоизоляция?
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