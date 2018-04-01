Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...

Ratatui написав:

Я не говорю о лидерстве. Я говорю , а качестве. Газоснабжение, водоподведение, отопление и тд это смесь традиций и климатических условий здесь уж кому как удобней и кто как привык. Ну греются и охлаждаются они кондишеном ну так им батареи не нужны при температуре 30 и выше месяцев 9 в году. В Канаде тоже отдают предпочтение электроотоплению хотя газа и нефти у них просто завались.А у нас все изменения это в совке сараи пятиэтажные иногда 9, сейчас 9 -20 этажей стеклопакет и облицовочный кирпич и весь прогресс. Всё остальное как было криворукое так и есть.