Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...

Ratatui написав:Я не говорю о лидерстве. Я говорю , а качестве. Газоснабжение, водоподведение, отопление и тд это смесь традиций и климатических условий здесь уж кому как удобней и кто как привык. Ну греются и охлаждаются они кондишеном ну так им батареи не нужны при температуре 30 и выше месяцев 9 в году. В Канаде тоже отдают предпочтение электроотоплению хотя газа и нефти у них просто завались.
А у нас все изменения это в совке сараи пятиэтажные иногда 9, сейчас 9 -20 этажей стеклопакет и облицовочный кирпич и весь прогресс. Всё остальное как было криворукое так и есть.
1) В Израиле электричество очень дорогое. Газовые плиты - принадлежность домов до 9-ти этажей у нас и до 5-ти у них. Выше 30 в Израиле не 9 месяцев, а 7 кроме Эйлата, так что к кондиционеру иногда подключают и электрообогреватели в старых домах с плохой теплоизоляцией.
2) Что вас, собственно,не устраивает в нынешнем сдаваемом в Украине жилье конкретно? В чем криворукость? У нас падают здания, не подается вода на верхние этажи, отсутствует электроснабжение,плохая звуко- и теплоизоляция?