Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...
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Ratatui написав:Я не говорю о лидерстве. Я говорю , а качестве. Газоснабжение, водоподведение, отопление и тд это смесь традиций и климатических условий здесь уж кому как удобней и кто как привык. Ну греются и охлаждаются они кондишеном ну так им батареи не нужны при температуре 30 и выше месяцев 9 в году. В Канаде тоже отдают предпочтение электроотоплению хотя газа и нефти у них просто завались. А у нас все изменения это в совке сараи пятиэтажные иногда 9, сейчас 9 -20 этажей стеклопакет и облицовочный кирпич и весь прогресс. Всё остальное как было криворукое так и есть.
1) В Израиле электричество очень дорогое. Газовые плиты - принадлежность домов до 9-ти этажей у нас и до 5-ти у них. Выше 30 в Израиле не 9 месяцев, а 7 кроме Эйлата, так что к кондиционеру иногда подключают и электрообогреватели в старых домах с плохой теплоизоляцией. 2) Что вас, собственно,не устраивает в нынешнем сдаваемом в Украине жилье конкретно? В чем криворукость? У нас падают здания, не подается вода на верхние этажи, отсутствует электроснабжение,плохая звуко- и теплоизоляция?
И мне приходилось, и не раз, посещая Германию, а также с чехами в Чехии, венграми в Венгрии, только не безработными, а рабочими и инженерами на заводах. И почти все они с тоской вспоминали те времена, откровенно говоря, что наемному работнику было ЛУЧШЕ во всех отношениях. Да и ГДР сбежало около 2 млн. человек, но когда - до постройки стены, когда для покупки сыра в стране нужно было показать паспорт. А в 70-х -80-х страна встала на ноги, и жила совсем неплохо. Были и вьетнамцы, которых завозили на текстильные фабрики, вот только 250 тыс - это наследие уже объединенной Германии, тогда их было значительно меньше. Но согласитесь, и эту мысль особенно подчеркивали люди, с которыми приходилось общаться, тогда Германия была ГЕРМАНИЕЙ, а не мировым проходным двором, как сейчас. И ладно бы в нее приезжали юги/итальянцы/немцы из Восточной Европы, на худой конец, турки, которые по крайней мере работали и платили налоги - страна стала пристанищем интернационального сброда всех мастей, уверенно севшего бюргеру на шею и спустившему ножки. И ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ.
пользы от мигрантов намного больше, чем вреда. доказано исследованиями. или вы считаете немцев такими тупыми, что сами себя уничтожают? проблематика мигрантов преувеличена пропагандой. типа как вред ГМО.
trololo написав:пользы от мигрантов намного больше, чем вреда. доказано исследованиями. или вы считаете немцев такими тупыми, что сами себя уничтожают? проблематика мигрантов преувеличена пропагандой. типа как вред ГМО.
Какие исследования проводились по мигрантам в Германии или Франции за последние 3-5 лет? Более глупые американцы,канадцы,австралийцы берут только лучших специалистов из мигрантов (нелегалы и грин-карты не в счет).