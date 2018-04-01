Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...

Волгарь написав:

да мне приходилось говорить с ози,

И мне приходилось, и не раз, посещая Германию, а также с чехами в Чехии, венграми в Венгрии, только не безработными, а рабочими и инженерами на заводах. И почти все они с тоской вспоминали те времена, откровенно говоря, что наемному работнику было ЛУЧШЕ во всех отношениях.Да и ГДР сбежало около 2 млн. человек, но когда - до постройки стены, когда для покупки сыра в стране нужно было показать паспорт. А в 70-х -80-х страна встала на ноги, и жила совсем неплохо. Были и вьетнамцы, которых завозили на текстильные фабрики, вот только 250 тыс - это наследие уже объединенной Германии, тогда их было значительно меньше.Но согласитесь, и эту мысль особенно подчеркивали люди, с которыми приходилось общаться, тогда Германия была ГЕРМАНИЕЙ, а не мировым проходным двором, как сейчас.И ладно бы в нее приезжали юги/итальянцы/немцы из Восточной Европы, на худой конец, турки, которые по крайней мере работали и платили налоги - страна стала пристанищем интернационального сброда всех мастей, уверенно севшего бюргеру на шею и спустившему ножки. И ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ.