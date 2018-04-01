Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 10:05

  Ratatui написав:Я не говорю о лидерстве. Я говорю , а качестве. Газоснабжение, водоподведение, отопление и тд это смесь традиций и климатических условий здесь уж кому как удобней и кто как привык. Ну греются и охлаждаются они кондишеном ну так им батареи не нужны при температуре 30 и выше месяцев 9 в году. В Канаде тоже отдают предпочтение электроотоплению хотя газа и нефти у них просто завались.
А у нас все изменения это в совке сараи пятиэтажные иногда 9, сейчас 9 -20 этажей стеклопакет и облицовочный кирпич и весь прогресс. Всё остальное как было криворукое так и есть.


1) В Израиле электричество очень дорогое. Газовые плиты - принадлежность домов до 9-ти этажей у нас и до 5-ти у них. Выше 30 в Израиле не 9 месяцев, а 7 кроме Эйлата, так что к кондиционеру иногда подключают и электрообогреватели в старых домах с плохой теплоизоляцией.
2) Что вас, собственно,не устраивает в нынешнем сдаваемом в Украине жилье конкретно? В чем криворукость? У нас падают здания, не подается вода на верхние этажи, отсутствует электроснабжение,плохая звуко- и теплоизоляция?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 10:30

  Волгарь написав:
да мне приходилось говорить с ози,

И мне приходилось, и не раз, посещая Германию, а также с чехами в Чехии, венграми в Венгрии, только не безработными, а рабочими и инженерами на заводах. И почти все они с тоской вспоминали те времена, откровенно говоря, что наемному работнику было ЛУЧШЕ во всех отношениях.
Да и ГДР сбежало около 2 млн. человек, но когда - до постройки стены, когда для покупки сыра в стране нужно было показать паспорт. А в 70-х -80-х страна встала на ноги, и жила совсем неплохо. Были и вьетнамцы, которых завозили на текстильные фабрики, вот только 250 тыс - это наследие уже объединенной Германии, тогда их было значительно меньше.
Но согласитесь, и эту мысль особенно подчеркивали люди, с которыми приходилось общаться, тогда Германия была ГЕРМАНИЕЙ, а не мировым проходным двором, как сейчас.
И ладно бы в нее приезжали юги/итальянцы/немцы из Восточной Европы, на худой конец, турки, которые по крайней мере работали и платили налоги - страна стала пристанищем интернационального сброда всех мастей, уверенно севшего бюргеру на шею и спустившему ножки. И ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ.


пользы от мигрантов намного больше, чем вреда. доказано исследованиями. или вы считаете немцев такими тупыми, что сами себя уничтожают? проблематика мигрантов преувеличена пропагандой. типа как вред ГМО. :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 10:34

  trololo написав:пользы от мигрантов намного больше, чем вреда. доказано исследованиями. или вы считаете немцев такими тупыми, что сами себя уничтожают? проблематика мигрантов преувеличена пропагандой. типа как вред ГМО. :mrgreen:


Какие исследования проводились по мигрантам в Германии или Франции за последние 3-5 лет?
Более глупые американцы,канадцы,австралийцы берут только лучших специалистов из мигрантов (нелегалы и грин-карты не в счет).
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 13:20

  slavek написав:
  Ratatui написав:Я не говорю о лидерстве. Я говорю , а качестве. Газоснабжение, водоподведение, отопление и тд это смесь традиций и климатических условий здесь уж кому как удобней и кто как привык. Ну греются и охлаждаются они кондишеном ну так им батареи не нужны при температуре 30 и выше месяцев 9 в году. В Канаде тоже отдают предпочтение электроотоплению хотя газа и нефти у них просто завались.
А у нас все изменения это в совке сараи пятиэтажные иногда 9, сейчас 9 -20 этажей стеклопакет и облицовочный кирпич и весь прогресс. Всё остальное как было криворукое так и есть.


1) В Израиле электричество очень дорогое. Газовые плиты - принадлежность домов до 9-ти этажей у нас и до 5-ти у них. Выше 30 в Израиле не 9 месяцев, а 7 кроме Эйлата, так что к кондиционеру иногда подключают и электрообогреватели в старых домах с плохой теплоизоляцией.
2) Что вас, собственно,не устраивает в нынешнем сдаваемом в Украине жилье конкретно? В чем криворукость? У нас падают здания, не подается вода на верхние этажи, отсутствует электроснабжение,плохая звуко- и теплоизоляция?


Вы всё время отвечаете на свои вопросы. Здания не падают. а трескаются в районе так 6-9 этажей, трубы пластиковые при минус 20 в шахтах перемерзают и много чего другого. Это то с чем я или друзья сталкивались лично. Вы наверное давно небыли в Израиле потеплее там стало чем было раньше. А электричество там недешёвое потому как народ может себе позволить его оплатить(есть такая штука как покупательная способность). В штатах в Неваде электричество тоже подороже чем в Канзасе бо жарковато там.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 14:06

  Ratatui написав:Вы всё время отвечаете на свои вопросы.


Я просто пытаюсь понять в чем суть ваших претензий

  Ratatui написав:Здания не падают. а трескаются в районе так 6-9 этажей,.


Можете назвать где треснуло в Киеве


  Ratatui написав: трубы пластиковые при минус 20 в шахтах перемерзают и много чего другого.


Сколько дней в году бывает -20 в Украине и Киеве и почему трубы лежат выше глубины промерзания неизолированные?


  Ratatui написав: Это то с чем я или друзья сталкивались лично. Вы наверное давно небыли в Израиле потеплее там стало чем было раньше.


У меня там сын живет уже 7 лет и жена через неделю вернется после 3-хмесяцев пребывания в Тель-Авиве с внучкой, сам я был там последний раз в сентябре 2016г



  Ratatui написав: А электричество там недешёвое потому как народ может себе позволить его оплатить(есть такая штука как покупательная способность)


Как говорит моя разумная невестка там все с голой ж..пой, т.е. в долгах перед банками. Разница в том, что бедные должны за коммуналку и еду,а более состоятельные - за машину и квартиру.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 14:24

slavek

В кредитах и долгах это нормально в Израиле. Или они имеют желание вернуться? На Киеве свет клином не сошелся есть и другие города в Украине. И то как обезобразили Киев новостроями вы считаете это пиком архитектуры? Поэтому можете хвалить свои архитектурные достижения и дальше, но мое мнение как потребителя не измениться. Дерьмо сколько в красивую обёртку не заворачивай им оно и останется. Это как постсоветский автопром. Ну не дано сделать что-то нормальное нашим автомобилестроителям и сколько таврию не крась новой краской мерседесом она не станет.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 14:25

slavek Трубы кстати внутри дома в шахте были.
Ratatui
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