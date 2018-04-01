Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...

И что, в МОПе было -20?
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Додано: Пон 09 кві, 2018 17:09
И что, в МОПе было -20?
back in USSR
Додано: Пон 09 кві, 2018 17:14
Температуру не мерили(внутри, а за бортом было 22-25) , но трубу раздуло так как перемерзла ночью вода. Было пару лет назад. Единственное приимущество пластиковых труб они не лопают, а раздуваются как удав проглотивший обезьяну. В своё время в Хабаровске в школе разморозили систему подходишь к чугунной батарее пнул и кусок чугуна отвалился на пол.
Додано: Пон 09 кві, 2018 17:19
Что тогда стоит "экономия" жильцов с индивидуальными котлами если в МОПе -5-10?
Они что, по льду в многоэтажке спускаются т.к. лифт тоже замерз?
И при чем тут тогда строители если отопление индивидуальное, не предусмотренное проектом?
back in USSR
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