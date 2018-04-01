Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...

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Додано: Пон 09 кві, 2018 17:09
Ratatui написав:
В нынешнем индивидуальном отоплении ничерта в мопах не отапливается. Котлы все по хатам.
И что, в МОПе было -20?
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slavek
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Додано: Пон 09 кві, 2018 17:14
slavek написав: Ratatui написав:
В нынешнем индивидуальном отоплении ничерта в мопах не отапливается. Котлы все по хатам.
И что, в МОПе было -20?
Температуру не мерили(внутри, а за бортом было 22-25) , но трубу раздуло так как перемерзла ночью вода. Было пару лет назад. Единственное приимущество пластиковых труб они не лопают, а раздуваются как удав проглотивший обезьяну. В своё время в Хабаровске в школе разморозили систему подходишь к чугунной батарее пнул и кусок чугуна отвалился на пол.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 17:19
Ratatui написав:
Температуру не мерили(внутри, а за бортом было 22-25) , но трубу раздуло так как перемерзла ночью вода. Было пару лет назад.
Что тогда стоит "экономия" жильцов с индивидуальными котлами если в МОПе -5-10?
Они что, по льду в многоэтажке спускаются т.к. лифт тоже замерз?
И при чем тут тогда строители если отопление индивидуальное, не предусмотренное проектом?
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slavek
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Додано: Вів 10 кві, 2018 19:50
slavek написав: Ratatui написав:
Температуру не мерили(внутри, а за бортом было 22-25) , но трубу раздуло так как перемерзла ночью вода. Было пару лет назад.
Что тогда стоит "экономия" жильцов с индивидуальными котлами если в МОПе -5-10?
Они что, по льду в многоэтажке спускаются т.к. лифт тоже замерз?
И при чем тут тогда строители если отопление индивидуальное, не предусмотренное проектом?
Отопление предусмотрено проектом, но в подъезде нет батарей по проекту. Лифт ездил, а вот трубы перемерзали. Поэтому проектируют у нас точно так же как и машины делают(большое ведро с болтами и гайками).
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Додано: Сер 11 кві, 2018 05:36
Ratatui написав:
Отопление предусмотрено проектом, но в подъезде нет батарей по проекту. Лифт ездил, а вот трубы перемерзали. Поэтому проектируют у нас точно так же как и машины делают(большое ведро с болтами и гайками).
Отопление МОПа не предусматривалось по проекту,т.е. он должен был обогреваться за счет квартир?
И где это и кто проектировал?
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slavek
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Додано: Сер 11 кві, 2018 18:09
slavek написав: Ratatui написав:
Отопление предусмотрено проектом, но в подъезде нет батарей по проекту. Лифт ездил, а вот трубы перемерзали. Поэтому проектируют у нас точно так же как и машины делают(большое ведро с болтами и гайками).
Отопление МОПа не предусматривалось по проекту,т.е. он должен был обогреваться за счет квартир?
И где это и кто проектировал?
В стране Украина. Но при этом по модному есть и гостевой туалет и встроенные шкафы как в штатах . Так вот и живём.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 21:22
slavek написав:
Отопление МОПа не предусматривалось по проекту,т.е. он должен был обогреваться за счет квартир?
И где это и кто проектировал?
Ratatui написав:
В стране Украина.
Что за секретность?
Это ведь не банковская тайна
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Додано: Чет 12 кві, 2018 18:14
slavek написав: slavek написав:
Отопление МОПа не предусматривалось по проекту,т.е. он должен был обогреваться за счет квартир?
И где это и кто проектировал?
Ratatui написав:
В стране Украина.
Что за секретность?
Это ведь не банковская тайна
А смысл? Или вам легче от этого станет.
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