Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...

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  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 17:09

  Ratatui написав:В нынешнем индивидуальном отоплении ничерта в мопах не отапливается. Котлы все по хатам.


И что, в МОПе было -20?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 17:14

  slavek написав:
  Ratatui написав:В нынешнем индивидуальном отоплении ничерта в мопах не отапливается. Котлы все по хатам.


И что, в МОПе было -20?


Температуру не мерили(внутри, а за бортом было 22-25) , но трубу раздуло так как перемерзла ночью вода. Было пару лет назад. Единственное приимущество пластиковых труб они не лопают, а раздуваются как удав проглотивший обезьяну. В своё время в Хабаровске в школе разморозили систему подходишь к чугунной батарее пнул и кусок чугуна отвалился на пол.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 17:19

  Ratatui написав:Температуру не мерили(внутри, а за бортом было 22-25) , но трубу раздуло так как перемерзла ночью вода. Было пару лет назад.


Что тогда стоит "экономия" жильцов с индивидуальными котлами если в МОПе -5-10?
Они что, по льду в многоэтажке спускаются т.к. лифт тоже замерз?
И при чем тут тогда строители если отопление индивидуальное, не предусмотренное проектом?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:50

  slavek написав:
  Ratatui написав:Температуру не мерили(внутри, а за бортом было 22-25) , но трубу раздуло так как перемерзла ночью вода. Было пару лет назад.


Что тогда стоит "экономия" жильцов с индивидуальными котлами если в МОПе -5-10?
Они что, по льду в многоэтажке спускаются т.к. лифт тоже замерз?
И при чем тут тогда строители если отопление индивидуальное, не предусмотренное проектом?


Отопление предусмотрено проектом, но в подъезде нет батарей по проекту. Лифт ездил, а вот трубы перемерзали. Поэтому проектируют у нас точно так же как и машины делают(большое ведро с болтами и гайками).
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 05:36

  Ratatui написав:Отопление предусмотрено проектом, но в подъезде нет батарей по проекту. Лифт ездил, а вот трубы перемерзали. Поэтому проектируют у нас точно так же как и машины делают(большое ведро с болтами и гайками).


Отопление МОПа не предусматривалось по проекту,т.е. он должен был обогреваться за счет квартир?
И где это и кто проектировал?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:09

  slavek написав:
  Ratatui написав:Отопление предусмотрено проектом, но в подъезде нет батарей по проекту. Лифт ездил, а вот трубы перемерзали. Поэтому проектируют у нас точно так же как и машины делают(большое ведро с болтами и гайками).


Отопление МОПа не предусматривалось по проекту,т.е. он должен был обогреваться за счет квартир?
И где это и кто проектировал?


В стране Украина. Но при этом по модному есть и гостевой туалет и встроенные шкафы как в штатах . Так вот и живём.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 21:22

  slavek написав:Отопление МОПа не предусматривалось по проекту,т.е. он должен был обогреваться за счет квартир?
И где это и кто проектировал?


  Ratatui написав:В стране Украина.


Что за секретность?
Это ведь не банковская тайна
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 18:14

  slavek написав:
  slavek написав:Отопление МОПа не предусматривалось по проекту,т.е. он должен был обогреваться за счет квартир?
И где это и кто проектировал?


  Ratatui написав:В стране Украина.


Что за секретность?
Это ведь не банковская тайна


А смысл? Или вам легче от этого станет.
Ratatui
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