Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...
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repulse1815 написав:Все это имеет смысл в стране , где твердая валюта. В Украине с ее инфляции эти отложенные деньги скорее всего обесценятся через несколько лет. По этому все эти накопительные пенсии не для копящего , а для сегодняшних пенсионеров.
Это имеет смысл в стране с развитыми инструментами инвестирования и защитой прав инвестора. В валюту никто не инвестирует - она не генерит никакого дохода, инвестируют к компании, проекты, города, государства. Покупка валюты в Украине это не инвестирование, это арбитраж.
Купить удочку рыбаку в обмен на будущий улов - это инвестиция, а купить карасей чтобы обменять на свиней - арбитраж.