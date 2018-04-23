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Українців зобов'яжуть відкладати
на пенсію від двох до...

Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 04:27

  repulse1815 написав:Все это имеет смысл в стране , где твердая валюта. В Украине с ее инфляции эти отложенные деньги скорее всего обесценятся через несколько лет. По этому все эти накопительные пенсии не для копящего , а для сегодняшних пенсионеров.


Это имеет смысл в стране с развитыми инструментами инвестирования и защитой прав инвестора. В валюту никто не инвестирует - она не генерит никакого дохода, инвестируют к компании, проекты, города, государства. Покупка валюты в Украине это не инвестирование, это арбитраж.

Купить удочку рыбаку в обмен на будущий улов - это инвестиция, а купить карасей чтобы обменять на свиней - арбитраж.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 05:49

  Ratatui написав:Имелось ввиду отопление в хатах индивидуальное и отсутствие батарей во всех местах кроме квартир. То проектанты батенька.


Если это так,что очень сомнительно,вопрос к экспертизе проекта.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:16

  slavek написав:
  Ratatui написав:Имелось ввиду отопление в хатах индивидуальное и отсутствие батарей во всех местах кроме квартир. То проектанты батенька.


Если это так,что очень сомнительно,вопрос к экспертизе проекта.


Ко многим проектам больше вопросов чем ответов. Но если подмазать,то всё решаемо. Таковы реалии.
Ratatui
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