Про це розповіла заступник голови НБУ Катерина Рожкова.
Дивися повний текст Рожкова розповіла, чи може Україна дозволити собі відмовитися від співпраці з МВФ.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 13:18
Рожкова розповіла, чи може Україна дозволити собі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рожкова розповіла, чи може Україна дозволити собі відмовитися від співпраці з МВФ.
Додано: Пон 02 кві, 2018 13:18
С такими как Рожкова и ее отставная подружка Украина может свободно отказаться от сотрудничесива с МВФ, ибо будет транш МВФ, или не будет, но конец будет один и тот же. Ну разве что на несколько месяцев папизже.
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