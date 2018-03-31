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Рожкова розповіла, чи може
Україна дозволити собі...

Рожкова розповіла, чи може Україна дозволити собі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:18

Рожкова розповіла, чи може Україна дозволити собі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіла заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

Дивися повний текст Рожкова розповіла, чи може Україна дозволити собі відмовитися від співпраці з МВФ.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:18

С такими как Рожкова и ее отставная подружка Украина может свободно отказаться от сотрудничесива с МВФ, ибо будет транш МВФ, или не будет, но конец будет один и тот же. Ну разве что на несколько месяцев папизже.
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