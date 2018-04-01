Про це повідомляється на сторінці глави уряду в Twitter.
Дивися повний текст В Україні почався сезон дорожніх робіт.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 14:24
В Україні почався сезон дорожніх робіт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні почався сезон дорожніх робіт.
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:24
куда бы посоветовать, чтобы они прежде всего проверили магистраль Кривой Рог-Николаев?
А то может быть там дорога, которая может служить образцом постройки и ремонта, для остальных дорог в стране?
Додано: Пон 02 кві, 2018 15:35
"По итогам 2017 года “Укравтодор” отремонтировал около 2,1 тысячи километров дорог, что является рекордным показателем за последние 5 лет."-Чого можна чекати,як що таке говорить прем'єр.Та хіба це рекорд розікрасти та закатати у багнюку 40 лярдів.Рекорд буде тоді коли українці побачать якісні дороги.А тогорічний рекорд вже зійшов зі снігом.Оце і всі реформи.
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