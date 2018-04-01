RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні почався
сезон дорожніх робіт

В Україні почався сезон дорожніх робіт
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:24

В Україні почався сезон дорожніх робіт

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сторінці глави уряду в Twitter.

Дивися повний текст В Україні почався сезон дорожніх робіт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81164
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:24

куда бы посоветовать, чтобы они прежде всего проверили магистраль Кривой Рог-Николаев?

А то может быть там дорога, которая может служить образцом постройки и ремонта, для остальных дорог в стране?
sanyok
 
Повідомлень: 122
З нами з: 15.02.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:27

Да будут эту дорогу строить, н все сразу же
svm30055
Аватар користувача
 
Повідомлень: 115
З нами з: 11.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:29

Finanse.ua полностью подконтрольный ботовский сайт.Модератор "ФАЛОС" удаляет сообщения критикующие власть.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1206
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, slavek і 28 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні стартувала медична реформа 1, 2
R2 » Пон 02 кві, 2018 11:43
17 709
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 кві, 2018 17:23
antey1969
В Україні запустять контрейлерні перевезення, щоб...
R2 » Пон 02 кві, 2018 09:01
5 253
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 кві, 2018 15:17
nik1
Трасу в Україні внесли до списку «доріг смерті» (карта)
R2 » Нед 01 кві, 2018 10:02
5 367
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 кві, 2018 14:06
dusenko4
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55144)
02.04.2018 19:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.