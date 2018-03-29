У Польщі розпочали підготовчі роботи з будівництва ділянки швидкісної автотраси S12 від міста П’яски, розташованого недалеко від Любліна, до кордону з Україною.
Дивися повний текст Польща розпочала роботу над швидкісною автотрасою до України.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 15:08
Польща розпочала роботу над швидкісною автотрасою до України
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Дивися повний текст Польща розпочала роботу над швидкісною автотрасою до України.
Додано: Пон 02 кві, 2018 15:08
Интересно как? Там село на селе и дома бывают очень близко от дороги.
Додано: Пон 02 кві, 2018 15:12
а на границе автотрасса закончится и дальше будет направление движения...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Пон 02 кві, 2018 15:34
Это дорога не в Украину. Это дорога от границы Украины в Европу. Для того чтобы украинцы не скапливались на польской стороне, а быстро двигали дальше! :)
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