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Польща розпочала роботу над
швидкісною автотрасою до України

Польща розпочала роботу над швидкісною автотрасою до України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:08

Польща розпочала роботу над швидкісною автотрасою до України

Пропонуємо до обговорення:
У Польщі розпочали підготовчі роботи з будівництва ділянки швидкісної автотраси S12 від міста П’яски, розташованого недалеко від Любліна, до кордону з Україною.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:08

Интересно как? Там село на селе и дома бывают очень близко от дороги.
saweliy722
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:12

а на границе автотрасса закончится и дальше будет направление движения...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:34

Это дорога не в Украину. Это дорога от границы Украины в Европу. Для того чтобы украинцы не скапливались на польской стороне, а быстро двигали дальше! :)
Molchyn
 
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