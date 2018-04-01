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Українців переведуть на нові правила оплати газу: як все...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 кві, 2018 15:32
Пропонуємо до обговорення:
Минулорічні спроби ввести абонплату за газ зазнали фіаско
Дивися повний текст Українців переведуть на нові правила оплати газу: як все працюватиме
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Додано: Пон 02 кві, 2018 15:32
Знову за своє беруться, цього разу шукають іншого підступу
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