Минулорічні спроби ввести абонплату за газ зазнали фіаско
Дивися повний текст Українців переведуть на нові правила оплати газу: як все працюватиме.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 15:32
Українців переведуть на нові правила оплати газу: як все...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців переведуть на нові правила оплати газу: як все працюватиме.
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:03
Re: Українців переведуть на нові правила оплати газу: як все
Видно малый % неплатежей, ничего добавится.
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