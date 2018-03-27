ПАТ "Укртатнафта" просить ввести обмеження на імпорт бензину і ДП починаючи з травня 2018 року.
Дивися повний текст "Укртатнафта" вимагає обмежити імпорт нафтопродуктів з 1 травня.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 16:27
"Укртатнафта" вимагає обмежити імпорт нафтопродуктів з 1...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Укртатнафта" вимагає обмежити імпорт нафтопродуктів з 1 травня.
Додано: Пон 02 кві, 2018 17:02
Re: "Укртатнафта" вимагає обмежити імпорт нафтопродуктів з 1
Умнички! Эта Укртатнафтавская жижа запросто и до 100% внутренней потребности закроет! Прям завтра. Вообще задавить пошлинами импорт и молниеносно увеличится внутреннее жижапроизводство. Налетай подешевеет...
Тем более скоро у всех электромобили уже будут.
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