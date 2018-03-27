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"Укртатнафта" вимагає
обмежити імпорт нафтопродуктів з 1...

"Укртатнафта" вимагає обмежити імпорт нафтопродуктів з 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:27

"Укртатнафта" вимагає обмежити імпорт нафтопродуктів з 1...

Пропонуємо до обговорення:
ПАТ "Укртатнафта" просить ввести обмеження на імпорт бензину і ДП починаючи з травня 2018 року.

Дивися повний текст "Укртатнафта" вимагає обмежити імпорт нафтопродуктів з 1 травня.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:27

Ох блін... Вітчизняний бензин...
taras_orel
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:22

А где гарантия что с отечественным производством бензина не произойдет тоже что и с ЗАЗом (для своих граждан авто на 15% дороже чем тоже самое авто но в РФ)?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:30

  RomanTik написав:А где гарантия что с отечественным производством бензина не произойдет тоже что и с ЗАЗом (для своих граждан авто на 15% дороже чем тоже самое авто но в РФ)?

бензин в Украине давно уже дороже бензина в США...
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 19:00

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
ПАТ "Укртатнафта" просить ввести обмеження на імпорт бензину і ДП починаючи з травня 2018 року.

Дивися повний текст "Укртатнафта" вимагає обмежити імпорт нафтопродуктів з 1 травня.

Пипец , Беня оборзел вкрай , мало того шо каждые пол года меняет юрлицо на Авиас заправках, для не уплаты налогов , так ему этого ещё и замало... :(
Vadim V
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