ПАТ "Укртатнафта" просить ввести обмеження на імпорт бензину і ДП починаючи з травня 2018 року.
Дивися повний текст "Укртатнафта" вимагає обмежити імпорт нафтопродуктів з 1 травня.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 16:27
"Укртатнафта" вимагає обмежити імпорт нафтопродуктів з 1...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Укртатнафта" вимагає обмежити імпорт нафтопродуктів з 1 травня.
Додано: Пон 02 кві, 2018 18:22
А где гарантия что с отечественным производством бензина не произойдет тоже что и с ЗАЗом (для своих граждан авто на 15% дороже чем тоже самое авто но в РФ)?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Пон 02 кві, 2018 18:30
бензин в Украине давно уже дороже бензина в США...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Пон 02 кві, 2018 19:00
Пипец , Беня оборзел вкрай , мало того шо каждые пол года меняет юрлицо на Авиас заправках, для не уплаты налогов , так ему этого ещё и замало...
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