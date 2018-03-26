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У Білорусі дороги після
реконструкції стають платними

У Білорусі дороги після реконструкції стають платними
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:16

У Білорусі дороги після реконструкції стають платними

Пропонуємо до обговорення:
Після реконструкції білоруська траса М6/Е28 Мінськ - Гродно - кордон Польщі (Брузги) стане платною.

Дивися повний текст У Білорусі дороги після реконструкції стають платними.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:16

А почему не написали стоимость проезда по этим дорогам?
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:06

Дороги платные для грузовиков и автобусов. Для граждан Беларуси и Таможенного союза дороги бесплатны. Идёт лоббирование платных дорог в Украине.
andrii_kolesnyk
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 18:48

  andrii_kolesnyk написав:Дороги платные для грузовиков и автобусов. Для граждан Беларуси и Таможенного союза дороги бесплатны. Идёт лоббирование платных дорог в Украине.

Слава Богу, что граждане Беларуси и прочего таежного союза не ездят на грузовиках и автобусах, а то пришлось бы и им ездить бесплатно!

Ох уж эти вбросы!
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