Після реконструкції білоруська траса М6/Е28 Мінськ - Гродно - кордон Польщі (Брузги) стане платною.
Дивися повний текст У Білорусі дороги після реконструкції стають платними.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 18:16
У Білорусі дороги після реконструкції стають платними
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Білорусі дороги після реконструкції стають платними.
Додано: Пон 02 кві, 2018 18:16
А почему не написали стоимость проезда по этим дорогам?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:06
Дороги платные для грузовиков и автобусов. Для граждан Беларуси и Таможенного союза дороги бесплатны. Идёт лоббирование платных дорог в Украине.
Додано: Вів 03 кві, 2018 18:48
Слава Богу, что граждане Беларуси и прочего таежного союза не ездят на грузовиках и автобусах, а то пришлось бы и им ездить бесплатно!
Ох уж эти вбросы!
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