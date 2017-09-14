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Дрон "Пошти Росії" розбився після першого старту (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 кві, 2018 19:53
Пропонуємо до обговорення:
Перше випробування дрона для доставки посилок "Пошти Росії" виявилося невдалим: безпілотник з двокілограмовим вантажем швидко набрав висоту і врізався в найближчий будинок.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 19:54
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