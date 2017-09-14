Додано: Вів 03 кві, 2018 19:06
По ходу это типичные неопытные любители, которым в руки попала современная техника, которая еще не вся комплектуется "защитой от дурака". Таких видео полно в ютубе как дрон из-за неопытных рук, дергающих рычаги на пульте разбивается сразу вдребезги. И причем тут почта России?
Такие дешевые говноновости от минстеця просто позорят Украину. Тьфу.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.