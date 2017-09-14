RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дрон "Пошти Росії" розбився
після першого старту (відео)

Дрон "Пошти Росії" розбився після першого старту (відео)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 19:53

Дрон "Пошти Росії" розбився після першого старту (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Перше випробування дрона для доставки посилок "Пошти Росії" виявилося невдалим: безпілотник з двокілограмовим вантажем швидко набрав висоту і врізався в найближчий будинок.

Дивися повний текст Дрон "Пошти Росії" розбився після першого старту (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81193
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 19:54

Ждем от местных запоребриков опровержения!
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2247
З нами з: 19.09.10
Подякував: 327 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:52

какие точки его сбили? он по gps должен был лететь и никакие wifi на это не влияют, этот недодрон тупо не умеет облетать препятствия
acidw1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 71
З нами з: 14.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:06

По ходу это типичные неопытные любители, которым в руки попала современная техника, которая еще не вся комплектуется "защитой от дурака". Таких видео полно в ютубе как дрон из-за неопытных рук, дергающих рычаги на пульте разбивается сразу вдребезги. И причем тут почта России?

Такие дешевые говноновости от минстеця просто позорят Украину. Тьфу.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 778
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: дядя Caша і 26 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 243, 244, 245
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
2449 114358
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 19:34
slavek
У Білорусі дороги після реконструкції стають платними
R2 » Пон 02 кві, 2018 18:16
3 93
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 18:48
myshapiton
Нафта слабко дорожчає після падіння напередодні, Brent...
R2 » Вів 03 кві, 2018 12:02
1 28
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 12:02
Shall
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13097)
03.04.2018 20:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.