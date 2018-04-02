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Омелян розповів, коли в Україні
може з'явитися Hyperloop

Омелян розповів, коли в Україні може з'явитися Hyperloop
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:53

Омелян розповів, коли в Україні може з'явитися Hyperloop

Пропонуємо до обговорення:
Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів в ефірі одного з телеканалів.

Дивися повний текст Омелян розповів, коли в Україні може з'явитися Hyperloop.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:54

лучше бы министр инфраструктуры занялся делом...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:15

Омелян i Hyperloop в Україні!

Это какой то... позор. с)
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:19

він не розуміє, що люди на 100 євро ЗП живуть місяць.
Гіперлупер народний
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:23

Он же 1 раз уже рассказывал.
Забыл уже?
Или это второй гиперлуп?
Или если 2 раза рассказать, то засчитывает 2 перемоги?

Интересно, у них с добкиным один поставщик?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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