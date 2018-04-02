Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів в ефірі одного з телеканалів.
Дивися повний текст Омелян розповів, коли в Україні може з'явитися Hyperloop.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 20:53
Омелян розповів, коли в Україні може з'явитися Hyperloop
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян розповів, коли в Україні може з'явитися Hyperloop.
Додано: Пон 02 кві, 2018 20:54
лучше бы министр инфраструктуры занялся делом...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:15
Омелян i Hyperloop в Україні!
Это какой то... позор. с)
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:19
він не розуміє, що люди на 100 євро ЗП живуть місяць.
Гіперлупер народний
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:23
Он же 1 раз уже рассказывал.
Забыл уже?
Или это второй гиперлуп?
Или если 2 раза рассказать, то засчитывает 2 перемоги?
Интересно, у них с добкиным один поставщик?
Всё IMHO
Додано: Вів 03 кві, 2018 01:38
Додано: Вів 03 кві, 2018 08:38
Перед глазами картинка: бабушки с клетчатыми сумками стоят в очереди на Хуперлуп, что успеть к открытию рынка и продать носки или колбасу первой и вернуться в Жмеринку купить себе лекарство.
Смешно, может благосостояние людей улучшите чем браться за неподъемный фин.проект? Половина страны просто в одном месте а вы ***** страдаете!
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