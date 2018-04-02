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Омелян розповів, коли в Україні може з'явитися Hyperloop
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:24
Molchyn написав:
Это плагиат.
Черновецкий хотел космодром на Троещине строить, а этот ...
Точно. Все не мог вспомнить кто еще так феерил. Леня Космос, это его последователь!
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Додано: Вів 03 кві, 2018 19:21
Этот министр явно нездоров психически. Сначала надо ДОРОГИ, обычные дороги - хоть те, что есть привести в порядок - хотя бы более менее, а потом уже мечтать о том, чего еще нет. ДОРОГИ !!! Хоть основные, хоть в столице, в областных центрах. ДОРОГИ !!!
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Вів 03 кві, 2018 19:39
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