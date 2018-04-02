Омелян розповів, коли в Україні може з'явитися Hyperloop

Точно. Все не мог вспомнить кто еще так феерил. Леня Космос, это его последователь!
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Додано: Вів 03 кві, 2018 12:24
Додано: Вів 03 кві, 2018 19:21
Дайте уже ему успокоительное
Этот министр явно нездоров психически. Сначала надо ДОРОГИ, обычные дороги - хоть те, что есть привести в порядок - хотя бы более менее, а потом уже мечтать о том, чего еще нет. ДОРОГИ !!! Хоть основные, хоть в столице, в областных центрах. ДОРОГИ !!!
Додано: Вів 03 кві, 2018 21:09
Это просто тонкий намек на то, что вместо ремонта и строительства дорог всех ждёт огромный феерический ГИПЕРСАЛУП! : )
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