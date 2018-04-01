Заборгованість населення в лютому 2018 року збільшилася на 10,8%.
Дивися повний текст Держстат підрахував борги українців за тепло і гарячу воду.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 20:55
Держстат підрахував борги українців за тепло і гарячу воду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держстат підрахував борги українців за тепло і гарячу воду.
Додано: Пон 02 кві, 2018 20:55
долги и дальше булут расти...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:03
коммунальный геноцид...люди просто стоят перед выбором сдохнуть с голода или оплатить олигархам коммунальное рабство.
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:12
Re: Держстат підрахував борги українців за тепло і гарячу во
При официальной зарплате 3200 и тарифе на одно отопление в 2500 грн за 68м и 1500 за 37м., суммы которых даже не учитываются в прож. минимуме, я бы назвал особо изощренным...
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