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Держстат підрахував борги
українців за тепло і гарячу воду

Держстат підрахував борги українців за тепло і гарячу воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:55

Держстат підрахував борги українців за тепло і гарячу воду

Пропонуємо до обговорення:
Заборгованість населення в лютому 2018 року збільшилася на 10,8%.

Дивися повний текст Держстат підрахував борги українців за тепло і гарячу воду.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:55

долги и дальше булут расти...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:03

коммунальный геноцид...люди просто стоят перед выбором сдохнуть с голода или оплатить олигархам коммунальное рабство.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:12

Re: Держстат підрахував борги українців за тепло і гарячу во

  Джон написав:коммунальный геноцид...

При официальной зарплате 3200 и тарифе на одно отопление в 2500 грн за 68м и 1500 за 37м., суммы которых даже не учитываются в прож. минимуме, я бы назвал особо изощренным...
Black Jack - White Business
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