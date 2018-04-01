Заборгованість населення в лютому 2018 року збільшилася на 10,8%.
Дивися повний текст Держстат підрахував борги українців за тепло і гарячу воду.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 20:55
Держстат підрахував борги українців за тепло і гарячу воду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держстат підрахував борги українців за тепло і гарячу воду.
Додано: Пон 02 кві, 2018 20:55
долги и дальше булут расти...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Пон 02 кві, 2018 23:08
Манипуляция. Это долги обленерго, а не долги населения. Это они продолжают сопротивляться работе исключительно через счетчики. Эти пиявки от бюджета только ножои получится отрезать.
А файнанс тихой сапой антиукраинской пропагандой продолжает подобными вбросами заниматься, пропагандой анархии.
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