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"Ліві" органічні
продукти заборонять

"Ліві" органічні продукти заборонять
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:00

"Ліві" органічні продукти заборонять

Пропонуємо до обговорення:
Відповідні зміни містить проект закону № 548-д «Про основні засади та вимоги до органічного виробництва, обороту і маркування органічної продукції».

Дивися повний текст "Ліві" органічні продукти заборонять.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:00

М да а справки конечно же за взятки по иному не умеют, а что бы жизнь малиной не казалась обяжут давать хабаря каждые 15 месяцев. В общем очередная кормушка готова и всю эту "эко" щайку не производящую никаких материальных благ нам придется кормить с наших налогов. Оплачивать им отпуска а потом и пенсии..
Джон
 
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