Відповідні зміни містить проект закону № 548-д «Про основні засади та вимоги до органічного виробництва, обороту і маркування органічної продукції».
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Додано: Пон 02 кві, 2018 21:00
"Ліві" органічні продукти заборонять
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Ліві" органічні продукти заборонять.
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:00
М да а справки конечно же за взятки по иному не умеют, а что бы жизнь малиной не казалась обяжут давать хабаря каждые 15 месяцев. В общем очередная кормушка готова и всю эту "эко" щайку не производящую никаких материальных благ нам придется кормить с наших налогов. Оплачивать им отпуска а потом и пенсии..
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