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У Президента розповіли, на
якому етапі законопроект про...

У Президента розповіли, на якому етапі законопроект про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:10

У Президента розповіли, на якому етапі законопроект про...

Пропонуємо до обговорення:
Період подачі пропозицій до проекту закону про Вищий Антикорупційний суд завершився. Про це в кулуарах парламенту заявила народний депутат України, Представник Президента у парламенті Ірина Луценко.

Дивися повний текст У Президента розповіли, на якому етапі законопроект про Антикорупційний суд.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:10

Этап саботажа.

Все ОНИ клиенты этого суда. Поэтому пока ОНИ у власти - у НИХ и далее всё будет и за это им ни чего не будет.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:16

по Савченко за пару дней приняли, за свои шкуры так пекутся, а для людей дулю з маком и одни обещания дорог/метро/окружной/европейских ЗП/покращення
Rainbow
 
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