RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Президента розповіли, на
якому етапі законопроект про...

У Президента розповіли, на якому етапі законопроект про...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:10

У Президента розповіли, на якому етапі законопроект про...

Пропонуємо до обговорення:
Період подачі пропозицій до проекту закону про Вищий Антикорупційний суд завершився. Про це в кулуарах парламенту заявила народний депутат України, Представник Президента у парламенті Ірина Луценко.

Дивися повний текст У Президента розповіли, на якому етапі законопроект про Антикорупційний суд.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81187
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:16

по Савченко за пару дней приняли, за свои шкуры так пекутся, а для людей дулю з маком и одни обещания дорог/метро/окружной/европейских ЗП/покращення
Rainbow
 
Повідомлень: 1722
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:20

  Rainbow написав:по Савченко за пару дней приняли, за свои шкуры так пекутся, а для людей дулю з маком и одни обещания дорог/метро/окружной/европейских ЗП/покращення

Ти спочатку податки сплати і виконай всі зобов'язання громадянина.А після того репетуй про дулю з маком.....
yulian_o
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 30.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: locustsucol, slavek і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, на якому етапі перебуває будівництво... 1, 2
R2 » Вів 03 кві, 2018 11:08
16 405
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 14:29
mister-svet
Українці розповіли, скільки хотіли б отримувати щомісяця 1, 2
R2 » Суб 24 бер, 2018 15:41
12 955
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 бер, 2018 13:08
Ratatui
У Кабміні розповіли, що зупинить трудову міграцію
R2 » Суб 24 бер, 2018 12:36
5 487
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 бер, 2018 10:57
tigr-uu
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Squeeze-out (129)
03.04.2018 15:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.