|
|
|
У Президента розповіли, на якому етапі законопроект про...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:10
Пропонуємо до обговорення:
Період подачі пропозицій до проекту закону про Вищий Антикорупційний суд завершився. Про це в кулуарах парламенту заявила народний депутат України, Представник Президента у парламенті Ірина Луценко.
Дивися повний текст У Президента розповіли, на якому етапі законопроект про Антикорупційний суд
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81211
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:16
по Савченко за пару дней приняли, за свои шкуры так пекутся, а для людей дулю з маком и одни обещания дорог/метро/окружной/европейских ЗП/покращення
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 1724
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 355 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 кві, 2018 13:20
Rainbow написав:
по Савченко за пару дней приняли, за свои шкуры так пекутся, а для людей дулю з маком и одни обещания дорог/метро/окружной/европейских ЗП/покращення
Ти спочатку податки сплати і виконай всі зобов'язання громадянина.А після того репетуй про дулю з маком.....
-
yulian_o
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 30.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 кві, 2018 19:18
yulian_o написав:
Ти спочатку податки сплати і виконай всі зобов'язання громадянина.А після того репетуй про дулю з маком.....
працюю офіційно і сплачую всі податки, які питання?
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 1724
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 355 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама
|