Про це в інтерв'ю повідомив Віктор Суслов, екс-міністр економіки.
Дивися повний текст Наскільки реальною є загроза дефолту для України - думка експерта.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 21:23
Наскільки реальною є загроза дефолту для України - думка...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Наскільки реальною є загроза дефолту для України - думка експерта.
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:23
Яка там ще загроза дефолту для України?
Абсолютно нет чего переживать. С Революции чуток лишь долги подросли. А так фсё стабильно в ту же сторону. Если будем правильно себя вести против РФ фсё простят/дальше реструктуризируют.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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