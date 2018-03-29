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Наскільки реальною є загроза
дефолту для України - думка...

Наскільки реальною є загроза дефолту для України - думка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:23

Наскільки реальною є загроза дефолту для України - думка...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю повідомив Віктор Суслов, екс-міністр економіки.

Дивися повний текст Наскільки реальною є загроза дефолту для України - думка експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:23

Яка там ще загроза дефолту для України?

Абсолютно нет чего переживать. С Революции чуток лишь долги подросли. А так фсё стабильно в ту же сторону. Если будем правильно себя вести против РФ фсё простят/дальше реструктуризируют.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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