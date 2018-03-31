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Понад 130 "євроблях"
незаконно ввезли через один...

Понад 130 "євроблях" незаконно ввезли через один...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:29

Понад 130 "євроблях" незаконно ввезли через один...

Пропонуємо до обговорення:
Державна прикордонна служба України викрила схему незаконного ввезення в країну транспортних засобів з іноземною реєстрацією і їх подальшої легалізації.

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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:29

Який жах, це ж підірвало всю Українську економіку разом з дорогами.
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