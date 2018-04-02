1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений

Додано: Пон 02 кві, 2018 21:42

Чернозёмы Черкасчины до 1,5м толщиной - $539-609 за ГА??? ДВА урожая пшеницы... Академик НААН Украины??? С ТАКИМИ - не нужно нам внешних врагов!

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.